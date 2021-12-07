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Представитель Динамо признан лучшим игроком 17-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист победил в голосовании среди экспертов

Представитель Динамо признан лучшим игроком 17-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич признан лучшим игроком по итогам 17-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2021/22.

28-летний словенец забил два мяча в ворота ровенского "Вереса" (3:0). Отметим, что Беньямин не только впервые за год забил в УПЛ, но и впервые с июля 2020 года оформил дубль.

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По итогам голосования Вербич опередил хавбека "Мариуполя" Алексея Кащука, полузащитника "Шахтера" Михаила Мудрика и вратаря "Ворсклы" Дмитрия Ризныка.

В нынешнем сезоне Беньямин провел 11 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и выполнил две результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
УПЛ

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