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Представитель Динамо признан лучшим игроком 17-го тура УПЛ
Футболист победил в голосовании среди экспертов
Фото: УПЛ
Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич признан лучшим игроком по итогам 17-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2021/22.
28-летний словенец забил два мяча в ворота ровенского "Вереса" (3:0). Отметим, что Беньямин не только впервые за год забил в УПЛ, но и впервые с июля 2020 года оформил дубль.
По итогам голосования Вербич опередил хавбека "Мариуполя" Алексея Кащука, полузащитника "Шахтера" Михаила Мудрика и вратаря "Ворсклы" Дмитрия Ризныка.
В нынешнем сезоне Беньямин провел 11 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и выполнил две результативные передачи.
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