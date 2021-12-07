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Назван лучший тренер 17-го тура УПЛ
Этот специалист не является наставником украинского гранда
Фото: УПЛ
Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 17-го тура УПЛ сезона 2021/22.
Им стал наставник "Колоса" Ярослав Вишняк.
Его подопечные обыграли харьковский "Металлист 1925" (1:0 на чужом поле), обойдя своего соседа в турнирной таблице. Добавим, что ковалевский клуб не проигрывает четыре тура подряд (3 победы и 1 ничья).
Специалист получил 4,6 из 5 возможных от экспертной комиссии.
Напомним, после 17-ти сыгранных матчей "Колос" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 21 зачетный пункт.
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