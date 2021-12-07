  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Назван лучший тренер 17-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назван лучший тренер 17-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Этот специалист не является наставником украинского гранда

Назван лучший тренер 17-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 17-го тура УПЛ сезона 2021/22.

Им стал наставник "Колоса" Ярослав Вишняк.

Его подопечные обыграли харьковский "Металлист 1925" (1:0 на чужом поле), обойдя своего соседа в турнирной таблице. Добавим, что ковалевский клуб не проигрывает четыре тура подряд (3 победы и 1 ничья).

Читайте такжеНаставник Колоса: Мы продемонстрировали содержательный футбол против Металлиста 1925

Специалист получил 4,6 из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, после 17-ти сыгранных матчей "Колос" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 21 зачетный пункт.

Читайте такжеПредставитель Динамо признан лучшим игроком 17-го тура УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...