Назван лучший тренер 17-го тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 17-го тура УПЛ сезона 2021/22.

Им стал наставник "Колоса" Ярослав Вишняк.

Его подопечные обыграли харьковский "Металлист 1925" (1:0 на чужом поле), обойдя своего соседа в турнирной таблице. Добавим, что ковалевский клуб не проигрывает четыре тура подряд (3 победы и 1 ничья).

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Специалист получил 4,6 из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, после 17-ти сыгранных матчей "Колос" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 21 зачетный пункт.