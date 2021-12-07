Кравченко: Черноморец создал нам немало проблем, не самая лучшая наша игра

Защитник "Днепра-1" Никита Кравченко прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:1) в рамках 17-го тура УПЛ.

– После матча главный тренер сказал, что такие матчи, когда приходится ломать игру, даются труднее, чем, например, с "Ворсклой", когда все выходит. И это несмотря на разный статус соперников. У тебя есть такое чувство?

– Да, скажу честно: это не самая лучшая наша игра. Однако мы проявили характер, отыгрались и во втором тайме уже выглядели лучше.

– "Черноморец" создал много проблем: заставлял терять мячи внутри и проводил быстрые фланговые атаки. К каким из них вы были готовы, а к каким нет?

– Готовясь к игре, мы обращали внимание на то, что они быстро выбегают в контратаки. Мы были готовы к этому, но не всегда получалось их остановить. Они действительно создали нам немало проблем.

– Перед матчем вы тепло общались со многими соперниками, которых знаете с киевского "Динамо". Как быстро после стартового свистка удалось забыть, что это друзья?

– Да, в этой команде я знаком почти с каждым. Поздоровался со всеми. Но когда выходишь на поле, друзей уже нет, поэтому переключаешься на борьбу, эпизоды и работаешь.

– Только через несколько дней последний матч первой части сезона. Запала и настроя хватает?

– Да, хватает. Мы все работаем в том направлении, чтобы набрать максимальное количество очков и завершить полугодие на хорошей ноте, – сказал Кравченко.