Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кравченко: Черноморец создал нам немало проблем, не самая лучшая наша игра
Защитник "Днепра-1" - о победе над одесситами
Фото: СК Днепр-1
Защитник "Днепра-1" Никита Кравченко прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:1) в рамках 17-го тура УПЛ.
– После матча главный тренер сказал, что такие матчи, когда приходится ломать игру, даются труднее, чем, например, с "Ворсклой", когда все выходит. И это несмотря на разный статус соперников. У тебя есть такое чувство?
– Да, скажу честно: это не самая лучшая наша игра. Однако мы проявили характер, отыгрались и во втором тайме уже выглядели лучше.
– "Черноморец" создал много проблем: заставлял терять мячи внутри и проводил быстрые фланговые атаки. К каким из них вы были готовы, а к каким нет?
– Готовясь к игре, мы обращали внимание на то, что они быстро выбегают в контратаки. Мы были готовы к этому, но не всегда получалось их остановить. Они действительно создали нам немало проблем.
– Перед матчем вы тепло общались со многими соперниками, которых знаете с киевского "Динамо". Как быстро после стартового свистка удалось забыть, что это друзья?
– Да, в этой команде я знаком почти с каждым. Поздоровался со всеми. Но когда выходишь на поле, друзей уже нет, поэтому переключаешься на борьбу, эпизоды и работаешь.
– Только через несколько дней последний матч первой части сезона. Запала и настроя хватает?
– Да, хватает. Мы все работаем в том направлении, чтобы набрать максимальное количество очков и завершить полугодие на хорошей ноте, – сказал Кравченко.
Популярное сейчас
- Еще один игрок Шахтера покинет команду в конце года - источник
- Куда пропал Дмитрий Чигринский | Где доигрывает карьеру большой талант Шахтера?
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
- Шахтер - Львов 6:1. Шоу имени Михаила Мудрика
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино