В игре Десны нет безразличия: такая команда нужна нашей лиге. О чём говорить после 17-го тура УПЛ

"Заря" сильно устала, а потому для них ценна любая победа

После матча "Заря" - "Ингулец", в котором коллектив Скрипника победил с минимальным счетом, многие стали критиковать луганчан. Да, их игра действительно оставила печальное впечатление, а реализуй Козак стопроцентный шанс, нас вообще могла ожидать сенсация. Все это так, но давайте сильно не критиковать нашего бронзового призера. Команда очень устала.

Каждый год Скрипник теряет часть лидеров, вместо которых ему дают "light-версии", после чего он вынужден их встраивать в свою команду, параллельно с этим давая результат. В прошлом году концовку года пролетели на одном дыхании, в этот раз случился сбой. Основные игроки наелись, Кочергина потеряли на половине пути, а Аллахяр не играл против "Ингульца" из-за дисквалификации. Очень неприятный набор.

Впереди у "Зари" два матча - ничего не значащий против "Буде-Глимта" и важнейший против "Динамо" в чемпионате. Проиграв последний, можно будет еще сильнее отстать от третьего места, но, где искать силы на подвиги - загадка. Георгий Грошев

"Минай" максимально разочаровал. Такую команду не хочется видеть в Премьер-лиге

За неделю игроки закарпатского клуба прошли путь от одной из самых восхваляемых команд лиги (хоть и сквозь призму провала "Динамо") до абсолютного дна. Иначе назвать поединок с "Александрией" просто не хочется.

Здесь вопрос не в том, болеешь ты за команду или нет. У меня в отношении "лисиц" вообще никаких эмоций нет, ибо на их место (если они всё же вылетят) летом придут другие. Хуже или лучше - это мы посмотрим по ходу чемпионата. У этого же коллектива на выходных мы не увидели ни характера, ни желания, ни понимания, что делать на поле. И если игроки, которые выходили в воскресенье на поле, считают, что это относится к клубу в целом или к их партнерам по команде, то нет: всех, кто выходил на поле в прошлом туре, не хочется видеть в УПЛ. Даже Селезнёва.

Если нет желания играть за самый бедный клуб Премьер-лиги, то нужно зимой что-то менять в своей жизни. Идти в Первую лигу, катать за более денежные "Полесье" или "Оболонь". Но не заставлять страдать всех, чтобы смотреть на такой футбол. Там характер проявлять не нужно: можно просто играть в своё удовольствие без мыслей о результате, пресса в таком футболе почти не пишет, матчи в основном не показывают на ТВ. Но если ещё есть желание поиграть на более-менее приличном уровне, то без характера ничего не будет. Александр Рыженко

"Шахтеру" срочно нужен нападающий

"Серьезно?", - спросите вы. Нападающий, после того, как команда забила шесть голов в матче УПЛ против не самого простого соперника? Да, именно нападающий. "Шахтер" в игре против "Львова" отлично смотрелся после перерыва, но первый тайм оставил очень неприятный привкус. "Горняки" не понимали, как вскрыть оборону соперника, а в штрафной не было нападающего, который может навязать борьбу или сыграть на опережение. А в таких играх подобный ресурс крайне важен.

После игры де Дзерби, помимо всего прочего, признал, что Педриньо, несмотря на забитый гол после перерыва, "десятка", но никак не "девятка". Дончане могут использовать "ложного форварда", но лишь тогда, когда есть пространство. "Львов" этим не обеспечил, а потому Педриньо, даже несмотря на забитый, провел неидеальный матч. По крайней мере, пока его не поставили обратно в центр поля.

Футбол де Дзерби для многих, в том числе и для нас, остается загадкой. Но есть всем понятная вещь - для такого стиля нужен нападающий. Физически крепкий. Траоре был хорошим выбором, но, увы, увидим мы его в деле не очень скоро. А потому "горнякам" срочно нужно искать его замену, ибо Фернандо прогрессирует, но, во-первых, он может травмироваться, а во-вторых, силен на пространстве. Его в УПЛ не так и много. Георгий Грошев

В игре "Десны" нет безразличия. Такая команда нужна нашей лиге

Игрокам "Десны" за матч против "Мариуполя" можно предъявлять немало претензий. Во-первых, что с игрой в обороне, почему там до сих пор проходной двор? Во-вторых, почему так часто проблемы в защите привозят игроки атаки (на этот раз пенальти на свои ворота заработал Безбородько)? В-третьих, кто сказал Филиппу Будковскому, что он пенальтист? И еще многое другое.

Но это составляющие игрового процесса, обычные проблемы команды, старающейся играть в футбол. Для сегодняшней "Десны" главное другое – главное, что отсутствует безразличие, что нет флегматичности и незаинтересованности на фоне тех новостей, которые доносятся из клуба.

Против "Мариуполя" команда носилась полем все девяносто минут. Даже когда проигрывала 0:2, нашла в себе силы не только отыграться, но и выйти вперед, претендуя на победу. Хорошо прочувствовал ситуацию и главный тренер, сделавший двойную замену в середине второго тайма, а уже через две минуты эти игроки организовали гол.

Однозначно такая команда нужна украинскому чемпионату. Поэтому всеми фибрами души следует болеть за то, чтобы разговоры о финансовых проблемах клуба так и оставались разговорами. Игорь Семйон

"Ворскле" снова не хватает стабильности на дистанции из-за кадрового голода

Полтавчане здорово стартовали в прошлом сезоне, однако в итоге не смогли выдержать гонку не только с "Динамо" или "Шахтёром", но и с "Зарёй". В итоге, попадание в Лигу конференций стало для Юрия Максимова и его команды большим подарком. Сейчас ситуация повторяется практически в точности, поэтому мы можем открыть итоги едва ли не любого тура прошлого сезона и ретранслировать их сюда.

Например, о кадровом голоде коллектива. Причём, если раньше это было связано с в принципе короткой скамейкой запасных, то сейчас тренерский штаб делает её такой вручную: отсеяли Эсеолу, Вакулу и Бондаренко просто из-за того, что им не доверяет Максимов. Может, это и правильно, когда ты сразу показываешь, что конкретно этому наставнику нет смысла что-то доказывать, но с другой стороны - в случае кадрового кризиса, который у "Ворсклы" случается довольно часто, по сути, некому выходить на поле. К тому же, пример Пешича, как по мне, показал: даже мёртвые футболисты при небольшой игровой практике и доверии могут стать хорошими футболистами ротации. А разве выше перечисленная тройка к таким не могла относиться?

Сейчас снова вся надежда, что зимой удастся сохранить всех лидеров плюс подписать одного-двух исполнителей уже сразу под основу. Иногда это получается очень неплохо, но не чаще, чем раз в сезон. А учитывая, что отпускают или теряют полтавчане не менее стабильно, то вопрос с обоймой всё ещё остаётся открытым. Александр Рыженко

Дулуб прокачал "Львов", но нет гарантий, что его не уволят при первых же трудностях

В украинском футболе не так много постоянных. Их, к примеру, гораздо меньше, чем в учебнике по физике для 7-го или 8-го классов. Но все же в УПЛ есть несколько вещей, которые не меняются никогда. Одна из них называется просто - "Смена тренера в футбольном клубе "Львов". Еще недавно мы все восхваляли Бессмертного, записывали "львов" в потенциальные середняки нового сезона, но вот начало кампании, поражения и сразу "до свидания". А ведь еще недавно Анатолий Петрович спас команду от вылета.

С Олегом Дулубом эта история может повториться. Команда проиграла "Шахтеру", и вроде хвалить после такого - чушь, но все-таки первый тайм был неплох. Даже не так, первый тайм был осмысленным. Да, грустные 5-4-1 с игрой на отбой, но команда ведь приехала в гости к гранду. Дулуб грамотно изучил де Дзерби, и в первом тайме, несмотря на ничейный счет, переиграл итальянского оппонента, что уже неплохо. Второй тайм получился ужасным, но и за такие 45 минут белорусского коуча хвалить можно.

Вопрос в другом - а сможет ли руководство "Львова" дать Дулубу шанс до конца построить команду? Он ведь пришел в один из главных аутсайдеров, а сейчас имеет уже плюс шесть от зоны вылета. Для кого-то это хороший результат, но "сине-золотые" - клуб особенный, а потому мы не удивимся, если Дулуба уволят уже зимой, посчитав, что 12-13 место - это провал. Хотя нам бы этого не хотелось. Георгий Грошев

Четыре очка в двух последних турах "Руха" пока ни о чём не говорят

Леонид Кучук, похоже, под конец года наконец-то понял, что доверять тем, кто играл при прошлом тренерском штабе, нет смысла. Поэтому стал активней привлекать молодых: Роман, Сапуга, Рунич, Дидык, Сыч - добро пожаловать в большой футбол. Кто-то из них играл и при Федыке, но сейчас однозначно процесс идёт активнее. И, знаете, привлечение их в первую команду "Руху" не мешает: цеплялись, как могли, с "Шахтёром", обыграли "Металлист 1925", свели вничью матч с "Ворсклой". Но.

Никто из перечисленных соперников не показал какой-то толковый футбол в своём исполнении. Например, футболисты "Шахтёра" ещё до выхода на поле на игру УПЛ у себя в голове создают себе какие-то проблемы, которые потом через силу пытается решить. "Металлист 1925", увы, но сейчас в принципе не соперник из-за спада. Ну, а о "Ворскле" мы писали чуть выше. К тому же, играя в большинстве, львовяне просто понятия не имели, в какой стороне ворота и как к ним доставлять мяч.

"Рух" отдалился от зоны вылета, что уже неплохо. Ранее я писал, что это команда из группы аутсайдеров. Сейчас об этом тезисе можно понемногу забывать: квартет худших уже на расстоянии шести-семи очков. Однако с далеко идущими выводами пока не стоит спешить. Во-первых, я жду, когда на пути будет соперник, который сможет создать проблемы не только самому себе, но и львовянам. Во-вторых, у молодых рано или поздно наступит спад, что приведёт к нескольким неприятным осечкам на ровном месте. К тому же, качество футбола "чёрно-жёлтых" вместе с созиданием пока также прихрамывают. Возможно, за зиму удастся поправить и этот компонент, тогда уже точно не будет смысла оглядываться назад. Александр Рыженко

"Колосу" до сих пор везет

Однажды – это случайность, дважды – закономерность, а трижды – это уже тенденция. "Колос" выиграл три из последних четырех матчей, еще один поединок этой серии свел в ничью. Такого продуктивного отрезка у ковалевцев в этом сезоне еще не было.

Однако до сих пор остается немало вопросов по поводу игры. Что против "Десны", что против "Вереса", что против "Металлиста 1925" в 17-м туре ковалевцы действовали пассивно, наработав на минимальные значения "ожидаемых голов". Гола в ворота "Вереса" не было бы без ошибки Солдата, а гола в ворота "Металлиста 1925" – без счастливого стечения обстоятельств. Поэтому Ярослав Вишняк должен благодарить судьбу за такой прорыв, хотя фактор тренера также сыграл свою роль.

Вишняк организовал команду, свел к минимуму риски при защитной работе, стал больше доверять новичкам. Однако все это тянет максимум на нулевые ничьи, а "Колосу" удается выигрывать. Подозреваю, что удастся выиграть и в последнем туре этого календарного года (в соперниках будет слабый "Минай"), но это не решит всех проблем. Только загладит и скроет их. Зимой придется изрядно поработать над игрой в атаке, над способностью команды создавать моменты, а не только ждать ошибку или удачный случай. Постоянно ведь везти не будет. Игорь Семйон