Двоевластие, или Пора по парам? Акценты зрителя на играх 17-го тура УПЛ

Я бы назвал этот тур предсказуемым. По сути, ни один из его результатов, так или иначе, не удивил - все укладывалось в схему. Эдакая рутинная работа конвейера перед близящимся перерывом на плановый ремонт. Лично у меня сложилось впечатление, что большинство команд уже ждут не дождутся отпуска. Причем, по разным причинам.

А так да, забивали прилично, и гонка за главный приз вышла на новый виток заочного состязания за каждый гол. Впрочем, и это было ожидаемо - особенно сейчас, когда в Европе, по большому счету, делать нам уже нечего. И двое сошлись не на страх, а на совесть - колеса прогнали сон…

Шахтер - Львов 6:1

Верес - Динамо 0:3

Днепр-1 - Черноморец 3:1

Заря - Ингулец 1:0

Рух - Ворскла 0:0

Александрия - Минай 3:0

Десна - Мариуполь 3:3

Металлист 1925 - Колос 0:1

Зрелищность. По-настоящему живо смотрелись три матча из восьми. По общему количеству голевых моментов лучшей назвал бы все-таки игру "Шахтера" со "Львовом". Хотя впечатляющая перестрелка в Чернигове уступила ей совсем немного. Ну и, с некоторой натяжкой, причислил бы сюда встречу в Луцке, которую вытянул второй тайм.

Во Львове, Одессе и Александрии было действо среднего качества. В Харькове, если по-взрослому, был лишь один худо-бедный эпизод, который и завершился голом, остальное - сплошь полумоменты. В Запорожье было погуще, но почти каждого следующего всплеска настоящей активности у ворот приходилось ожидать добрых полчаса. Словом, печалька.

Интрига. Быстрее всех разобралась с "Минаем" "Александрия": Спинелли открыл счет в середине первого тайма, а уже девять минут спустя был забит второй мяч.

В большинстве матчей занавес падал ближе к середине второго тайма.

Похоронным звоном для "Львова" прозвучал гол Педриньо на 55-й минуте, который вывел "Шахтер" вперед. Через шесть минут в Луцке Вербич оформил дубль и окончательно успокоил "Верес". Еще через три минуты в Одессе Довбик с пенальти фактически покончил с надеждами соперника - вскоре будет и третий гол "Днепра-1".

Буквально на следующей минуте Гопей имел единственный шанс "Ингульца" отыграться с "Зарей". И, наконец, еще три минуты спустя - на 68-й Задерака упустил последнюю возможность для "Металлиста 1925" уйти от поражения в игре с "Колосом".

Дольше всего держалась интрига в двух поединках, завершившихся вничью. В самом начале компенсированного времени по факту Хромей спас "Мариуполь" от поражения в Чернигове. А минутой позже Федорчук еще мог принести "Руху" победу над "Ворсклой", да промахнулся.

Логика. Интересно, что самые зрелищные поединки принесли и наиболее закономерные результаты. Очевидно ничейным считаю черниговский матч, ну и "Шахтер" в итоге, разумеется "наиграл" на крупную победу - где-то 4:1. На мой взгляд, в Харькове "Колос", пожалуй, все-таки был поближе к победе, которую и одержал.

Победы "Днепра-1", "Александрии" и "Динамо" не вызывают сомнений, но все они вполне могли забить на мяч меньше - если говорить о логических пропорциях и соотношении моментов. Сложнее с "Зарей": у нее-то с "Ингульцом" было едва ли не поровну шансов, но по их качеству, конечно, команда Скрипника явно впереди.

Единственный нелогичный результат тура был зафиксирован во Львове, где "Рух" совершенно точно был достоин трех очков по игре.

Судейство. У меня получилось два поединка с вопросами к арбитражу. Имеются в виду только те решения, что реально отразились на счете.

"Шахтер" - "Львов". 45-я минута, при 0:1 - пенальти ворота гостей. Мой приятель Юстас согласен с экспертом сайта: Романчук не фолил на Мудрике, и это результативная ошибка арбитра Коваленко. Однако момент для судейства был действительно сложный, и в большей степени здесь виновен почему-то промолчавший ВАР.

77-я минута, 3:1 - не было ли офсайда? "Если есть ВАР - спорить бессмысленно. И повтор в линию не дали" - говорит Юстас. А я добавлю: и нам на экране не продемонстрировали, что они там у себя вычертили. Как минимум, имеем широкий простор для домыслов и конспирологии.

82-я минута, при 3:1 - пенальти в ворота гостей. Был - утверждает мой собеседник, соглашаясь с тем же ВАРом.

"Днепр-1" - "Черноморец". 64-я минута, при 1:1 - пенальти в ворота номинальных гостей. "В динамике - без вариантов. При повторах, 70 на 30 в пользу пенальти". То есть, арбитраж Балакина и компании на результате этого матча не сказался.

Итак, явный "криминал" мы обнаружили только в одном эпизоде. Но он, безусловно, важен. Во-первых, до этого "Львов" играл с "Шахтером" практически на равных, а тут получился такой гол в раздевалку. Во-вторых, держим в уме параллельную гонку с "Динамо", в которой имеет значение каждый забитый мяч.

Хотелось бы подчеркнуть: впервые за все 17 туров мы можем с уверенностью говорить о результативной ошибке (причем, при молчании - знаке согласия со стороны ВАРа) в пользу "Шахтера". См. выше мои во-первых и во-вторых. Один случай - случай, или все-таки началось?

Везение. Думаю, что больше всех свезло "Колосу", чей единственный гол в Харькове был забит в уникальной ситуации: когда, случись рикошет не от оборонца, а от упавшего вместе с ним в борьбе Ситчинавы, должен был фиксироваться офсайд. Вот такие два очка в копилочку упали.

Во Львове за "Ворсклу" после удара Сапуги вступилась перекладина ворот - "Рух" мог повести в счете еще на 37-й минуте. Сумели бы полтавчане отыграться, при том, что им вообще нужна была победа, которой тут и не пахло - вопрос смахивает на риторический.

Стопроцентным везением для "Мариуполя" стал удар Будковского с пенальти в стойку на 75-й минуте. Правда, через пять минут "Десна" все-таки выйдет вперед, а дальше вы знаете…

Личности. Самой заметной фигурой тура, конечно же, стал Мудрик. Уточню, что, на самом деле, он принял участие в пяти голах "Шахтера" из шести - включая заработанный пенальти. Вторым назову его одноклубника Тете. Третьим исполнителем главных ролей в туре, несмотря ни на что, у меня будет Цыганков - здесь говорят не об эффективности, а о регулярности "съемки крупным планом".

Заслуживают обязательного упоминания также мариупольцы Топалов, Холод и Кащук, черниговец Юрченко, киевлянин Вербич, ну и днепрянин Довбик - куда же без него?

Ярчайший кипер тура - однозначно Ризнык, который отметился во всех четырех реально голевых эпизодах у ворот "Ворсклы", и в том числе, парировав пенальти.

Из вышедших на замену следует выделить "горняка" Сикана.

Симпатии. Максимально атакующую игру в туре нам показал "Шахтер", которого положение обязывало догонять и перегонять конкурента - не менее дюжины моментов, которые вполне могли закончиться взятием ворот. На славу постарались для зрителя "Мариуполь", "Динамо" и "Десна". Мне понравились также "Рух" и "Александрия".

Абсолютно нулевым предстал перед нами "Минай". Продолжила разочаровывать "Ворскла", чей единственный голевой момент был создан на 90-й минуте. Как по мне, одинаково печально смотрелись недавние пришельцы из Первой лиги - "Верес" и "Металлист 1925".

Таблица. По сути, мы имеем в таблице двоевластие, а по факту "Шахтер" обошел "Динамо" по итогам тура на один забитый мяч (!!!) И вновь вынужден вспомнить, как именно он начал забивать "Львову".

"Ворскла" еще на два очка поотстала от конкурентов в борьбе за "бронзу". Так может это, пора по парам? Двое месятся за чемпионство, еще двое за оставшийся комплект медалей, ну и две пары на нижнем полюсе - за право продлить сезон в переходных плей-офф. А остальные пол-лиги просто дерутся, потому что дерутся…

А пока Полтава не примкнула к последним, их меланхоличный пелотон после минувшего тура возглавила "Александрия", а замкнул "Львов".

На "южном" полюсе почти без перемен. Не считая очка, выцарапанного в Чернигове, которое для "Мариуполя" достаточно ценно, ибо позволяет приблизиться к зоне плей-офф на расстояние менее чем одной победы. Вообще два фарма в депрессивном квартете смотрятся куда ярче двух "колхозников", но, увы, от этого не перестают быть фармами.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 17 14 2 1 47-9 +38 44 2 Динамо 17 14 2 1 46-8 +38 44 3 СК Днепр-1 17 12 1 4 32-17 +15 37 4 Заря 17 11 2 4 36-18 +18 35 5 Ворскла 17 9 5 3 29-17 +12 32 6 ФК Александрия 17 7 5 5 18-14 +4 26 7 Десна 17 7 4 6 21-25 -4 25 8 Верес 17 6 4 7 14-19 -5 22 9 Колос 17 6 3 8 12-22 -10 21 10 Металлист 1925 17 6 1 10 16-27 -11 19 11 Рух 16 4 5 7 15-20 -5 17 12 ФК Львов 17 4 4 9 13-29 -16 16 13 Черноморец 17 2 5 10 18-39 -21 11 14 Ингулец 16 2 4 10 11-27 -16 10 15 ФК Минай 17 1 7 9 11-28 -17 10 16 ФК Мариуполь 17 2 2 13 21-41 -20 8

Анонсы. Вывеска тура: "Динамо" - "Заря". Но как-то не верится в команду Скрипника, плетущуюся на зимний перерыв едва ли не на автопилоте - особенно, когда Киеву надо. Так же как абсолютно невозможной видится потеря очков "Шахтером" в Александрии - особенно после фиаско с этим же соперником в первом круге.

Скорее по привычке возлагаю надежды на матчи "Мариуполь" - "Днепр-1" и "Черноморец" - "Металлист 1925". В первом случае азарт мариупольской молодежи способен сыграть с нею злую шутку. Во втором - апатия харьковчан может пригасить пламя смотрибельности игры.

Ничего особенного не жду от пар калибра: "Верес" - "Рух" и "Колос" - "Минай". И, к сожалению, очень похоже на то, что "Ворскла" будет доволакивать ноги до антракта - с нуждающимся "Ингульцом", а "Десна" - с приободрившимся в последнее время "Львовом". Говорю это без намека на какой-либо результат. Чисто визуальные ожидания.

Скоро наступит полдень - слышите его дыхание? Грянет пушка, и джентльмены уйдут пить и закусывать…