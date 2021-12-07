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Двоевластие, или Пора по парам? Акценты зрителя на играх 17-го тура УПЛ

Премьер-лига
(5 голосов)

Зрительский обзор матчей чемпионата Украины

Двоевластие, или Пора по парам? Акценты зрителя на играх 17-го тура УПЛ

фото - Олександр Приходько

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Я бы назвал этот тур предсказуемым. По сути, ни один из его результатов, так или иначе, не удивил - все укладывалось в схему. Эдакая рутинная работа конвейера перед близящимся перерывом на плановый ремонт. Лично у меня сложилось впечатление, что большинство команд уже ждут не дождутся отпуска. Причем, по разным причинам.

А так да, забивали прилично, и гонка за главный приз вышла на новый виток заочного состязания за каждый гол. Впрочем, и это было ожидаемо - особенно сейчас, когда в Европе, по большому счету, делать нам уже нечего. И двое сошлись не на страх, а на совесть - колеса прогнали сон…

  • Шахтер - Львов 6:1
  • Верес - Динамо 0:3
  • Днепр-1 - Черноморец 3:1
  • Заря - Ингулец 1:0
  • Рух - Ворскла 0:0
  • Александрия - Минай 3:0
  • Десна - Мариуполь 3:3
  • Металлист 1925 - Колос 0:1

Зрелищность. По-настоящему живо смотрелись три матча из восьми. По общему количеству голевых моментов лучшей назвал бы все-таки игру "Шахтера" со "Львовом". Хотя впечатляющая перестрелка в Чернигове уступила ей совсем немного. Ну и, с некоторой натяжкой, причислил бы сюда встречу в Луцке, которую вытянул второй тайм.

Двоевластие, или Пора по парам? Акценты зрителя на играх 17-го тура УПЛ - изображение 1

Во Львове, Одессе и Александрии было действо среднего качества. В Харькове, если по-взрослому, был лишь один худо-бедный эпизод, который и завершился голом, остальное - сплошь полумоменты. В Запорожье было погуще, но почти каждого следующего всплеска настоящей активности у ворот приходилось ожидать добрых полчаса. Словом, печалька.

Интрига. Быстрее всех разобралась с "Минаем" "Александрия": Спинелли открыл счет в середине первого тайма, а уже девять минут спустя был забит второй мяч.

В большинстве матчей занавес падал ближе к середине второго тайма.

Похоронным звоном для "Львова" прозвучал гол Педриньо на 55-й минуте, который вывел "Шахтер" вперед. Через шесть минут в Луцке Вербич оформил дубль и окончательно успокоил "Верес". Еще через три минуты в Одессе Довбик с пенальти фактически покончил с надеждами соперника - вскоре будет и третий гол "Днепра-1".

Буквально на следующей минуте Гопей имел единственный шанс "Ингульца" отыграться с "Зарей". И, наконец, еще три минуты спустя - на 68-й Задерака упустил последнюю возможность для "Металлиста 1925" уйти от поражения в игре с "Колосом".

Двоевластие, или Пора по парам? Акценты зрителя на играх 17-го тура УПЛ - изображение 2

Дольше всего держалась интрига в двух поединках, завершившихся вничью. В самом начале компенсированного времени по факту Хромей спас "Мариуполь" от поражения в Чернигове. А минутой позже Федорчук еще мог принести "Руху" победу над "Ворсклой", да промахнулся.

Логика. Интересно, что самые зрелищные поединки принесли и наиболее закономерные результаты. Очевидно ничейным считаю черниговский матч, ну и "Шахтер" в итоге, разумеется "наиграл" на крупную победу - где-то 4:1. На мой взгляд, в Харькове "Колос", пожалуй, все-таки был поближе к победе, которую и одержал.

Победы "Днепра-1", "Александрии" и "Динамо" не вызывают сомнений, но все они вполне могли забить на мяч меньше - если говорить о логических пропорциях и соотношении моментов. Сложнее с "Зарей": у нее-то с "Ингульцом" было едва ли не поровну шансов, но по их качеству, конечно, команда Скрипника явно впереди.

Двоевластие, или Пора по парам? Акценты зрителя на играх 17-го тура УПЛ - изображение 3

Единственный нелогичный результат тура был зафиксирован во Львове, где "Рух" совершенно точно был достоин трех очков по игре.

Судейство. У меня получилось два поединка с вопросами к арбитражу. Имеются в виду только те решения, что реально отразились на счете.

"Шахтер" - "Львов". 45-я минута, при 0:1 - пенальти ворота гостей. Мой приятель Юстас согласен с экспертом сайта: Романчук не фолил на Мудрике, и это результативная ошибка арбитра Коваленко. Однако момент для судейства был действительно сложный, и в большей степени здесь виновен почему-то промолчавший ВАР.

77-я минута, 3:1 - не было ли офсайда? "Если есть ВАР - спорить бессмысленно. И повтор в линию не дали" - говорит Юстас. А я добавлю: и нам на экране не продемонстрировали, что они там у себя вычертили. Как минимум, имеем широкий простор для домыслов и конспирологии.

82-я минута, при 3:1 - пенальти в ворота гостей. Был - утверждает мой собеседник, соглашаясь с тем же ВАРом.

Двоевластие, или Пора по парам? Акценты зрителя на играх 17-го тура УПЛ - изображение 4

"Днепр-1" - "Черноморец". 64-я минута, при 1:1 - пенальти в ворота номинальных гостей. "В динамике - без вариантов. При повторах, 70 на 30 в пользу пенальти". То есть, арбитраж Балакина и компании на результате этого матча не сказался.

Итак, явный "криминал" мы обнаружили только в одном эпизоде. Но он, безусловно, важен. Во-первых, до этого "Львов" играл с "Шахтером" практически на равных, а тут получился такой гол в раздевалку. Во-вторых, держим в уме параллельную гонку с "Динамо", в которой имеет значение каждый забитый мяч.

Хотелось бы подчеркнуть: впервые за все 17 туров мы можем с уверенностью говорить о результативной ошибке (причем, при молчании - знаке согласия со стороны ВАРа) в пользу "Шахтера". См. выше мои во-первых и во-вторых. Один случай - случай, или все-таки началось?

Везение. Думаю, что больше всех свезло "Колосу", чей единственный гол в Харькове был забит в уникальной ситуации: когда, случись рикошет не от оборонца, а от упавшего вместе с ним в борьбе Ситчинавы, должен был фиксироваться офсайд. Вот такие два очка в копилочку упали.

Во Львове за "Ворсклу" после удара Сапуги вступилась перекладина ворот - "Рух" мог повести в счете еще на 37-й минуте. Сумели бы полтавчане отыграться, при том, что им вообще нужна была победа, которой тут и не пахло - вопрос смахивает на риторический.

Стопроцентным везением для "Мариуполя" стал удар Будковского с пенальти в стойку на 75-й минуте. Правда, через пять минут "Десна" все-таки выйдет вперед, а дальше вы знаете…

Двоевластие, или Пора по парам? Акценты зрителя на играх 17-го тура УПЛ - изображение 5

Личности. Самой заметной фигурой тура, конечно же, стал Мудрик. Уточню, что, на самом деле, он принял участие в пяти голах "Шахтера" из шести - включая заработанный пенальти. Вторым назову его одноклубника Тете. Третьим исполнителем главных ролей в туре, несмотря ни на что, у меня будет Цыганков - здесь говорят не об эффективности, а о регулярности "съемки крупным планом".

Заслуживают обязательного упоминания также мариупольцы Топалов, Холод и Кащук, черниговец Юрченко, киевлянин Вербич, ну и днепрянин Довбик - куда же без него?

Ярчайший кипер тура - однозначно Ризнык, который отметился во всех четырех реально голевых эпизодах у ворот "Ворсклы", и в том числе, парировав пенальти.

Двоевластие, или Пора по парам? Акценты зрителя на играх 17-го тура УПЛ - изображение 6

Из вышедших на замену следует выделить "горняка" Сикана.

Симпатии. Максимально атакующую игру в туре нам показал "Шахтер", которого положение обязывало догонять и перегонять конкурента - не менее дюжины моментов, которые вполне могли закончиться взятием ворот. На славу постарались для зрителя "Мариуполь", "Динамо" и "Десна". Мне понравились также "Рух" и "Александрия".

Абсолютно нулевым предстал перед нами "Минай". Продолжила разочаровывать "Ворскла", чей единственный голевой момент был создан на 90-й минуте. Как по мне, одинаково печально смотрелись недавние пришельцы из Первой лиги - "Верес" и "Металлист 1925".

Таблица. По сути, мы имеем в таблице двоевластие, а по факту "Шахтер" обошел "Динамо" по итогам тура на один забитый мяч (!!!) И вновь вынужден вспомнить, как именно он начал забивать "Львову".

"Ворскла" еще на два очка поотстала от конкурентов в борьбе за "бронзу". Так может это, пора по парам? Двое месятся за чемпионство, еще двое за оставшийся комплект медалей, ну и две пары на нижнем полюсе - за право продлить сезон в переходных плей-офф. А остальные пол-лиги просто дерутся, потому что дерутся…

А пока Полтава не примкнула к последним, их меланхоличный пелотон после минувшего тура возглавила "Александрия", а замкнул "Львов".

На "южном" полюсе почти без перемен. Не считая очка, выцарапанного в Чернигове, которое для "Мариуполя" достаточно ценно, ибо позволяет приблизиться к зоне плей-офф на расстояние менее чем одной победы. Вообще два фарма в депрессивном квартете смотрятся куда ярче двух "колхозников", но, увы, от этого не перестают быть фармами.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Шахтер 17 14 2 1 47-9 +38 44
2 Динамо 17 14 2 1 46-8 +38 44
3 СК Днепр-1 17 12 1 4 32-17 +15 37
4 Заря 17 11 2 4 36-18 +18 35
5 Ворскла 17 9 5 3 29-17 +12 32
6 ФК Александрия 17 7 5 5 18-14 +4 26
7 Десна 17 7 4 6 21-25 -4 25
8 Верес 17 6 4 7 14-19 -5 22
9 Колос 17 6 3 8 12-22 -10 21
10 Металлист 1925 17 6 1 10 16-27 -11 19
11 Рух 16 4 5 7 15-20 -5 17
12 ФК Львов 17 4 4 9 13-29 -16 16
13 Черноморец 17 2 5 10 18-39 -21 11
14 Ингулец 16 2 4 10 11-27 -16 10
15 ФК Минай 17 1 7 9 11-28 -17 10
16 ФК Мариуполь 17 2 2 13 21-41 -20 8

Анонсы. Вывеска тура: "Динамо" - "Заря". Но как-то не верится в команду Скрипника, плетущуюся на зимний перерыв едва ли не на автопилоте - особенно, когда Киеву надо. Так же как абсолютно невозможной видится потеря очков "Шахтером" в Александрии - особенно после фиаско с этим же соперником в первом круге.

Скорее по привычке возлагаю надежды на матчи "Мариуполь" - "Днепр-1" и "Черноморец" - "Металлист 1925". В первом случае азарт мариупольской молодежи способен сыграть с нею злую шутку. Во втором - апатия харьковчан может пригасить пламя смотрибельности игры.

Ничего особенного не жду от пар калибра: "Верес" - "Рух" и "Колос" - "Минай". И, к сожалению, очень похоже на то, что "Ворскла" будет доволакивать ноги до антракта - с нуждающимся "Ингульцом", а "Десна" - с приободрившимся в последнее время "Львовом". Говорю это без намека на какой-либо результат. Чисто визуальные ожидания.

Скоро наступит полдень - слышите его дыхание? Грянет пушка, и джентльмены уйдут пить и закусывать…

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В статье: Ворскла (Полтава) итоги тура Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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