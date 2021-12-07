Скрипник: Геллер обиделся из-за моего желания перейти в Днепр-1

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник рассказал о своем конфликте с президентом клуба Евгением Геллером из-за своего желания перейти в Днепр-1 в 2020 году.

- Президент Зари Евгений Геллер был обижен на вас, что вы дали согласие перейти в Днепр-1.

- Я не давал согласия. Я качнул лодку и виноват в этой ситуации. Обратился к президенту с этим вопросом, но Геллер ответил, что у меня действующий контракт. Он не хотел, чтобы я уходил. На этом мы и остановились. Тогда я сказал, что буду честно продолжать отрабатывать и дальше свой контракт.

- Почему тогда Геллер обиделся?

- Из-за моего желания перейти в Днепр-1. Это моя первая команда и родина, можно так сказать. Тогда статус днепровской команды был не выше, чем Зари. Президент сам был удивлен, что я хочу перейти в команду, которая не играет в еврокубках. Просто я начинал там, это моя первая любовь.

- Во время всей этой ситуации с Днепром-1, футболисты Зари вышли на Геллера и сказали, что будут играть только под вашим руководством. Вы знаете это?

- Я слышал об этом. Мне стало понятно, что нельзя подводить этих ребят, которые надеяться на то, что я еще минимум два года буду с ними.

- Что вас примерило с президентом в итоге?

- Начался рабочий процесс, подготовка к новому сезону. Все прошлое стало забываться. Мы взрослые люди, которые поговорили, пожали друг другу руки, и смотрим вперед. Мы же не истерички какие-то, чтобы тарелки бить и вспоминать друг другу прошлое. Это никому не нужно и будет неправильно по отношению к клубу и футболистам, которые хотят и мечтают играть за Зарю.