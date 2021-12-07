Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скрипник: Геллер обиделся из-за моего желания перейти в Днепр-1
Дело было летом 2020-го
Фото: komandaonline / Автор - Владимир Раснер
Главный тренер луганской
- Президент Зари Евгений Геллер был обижен на вас, что вы дали согласие перейти в Днепр-1.
- Я не давал согласия. Я качнул лодку и виноват в этой ситуации. Обратился к президенту с этим вопросом, но Геллер ответил, что у меня действующий контракт. Он не хотел, чтобы я уходил. На этом мы и остановились. Тогда я сказал, что буду честно продолжать отрабатывать и дальше свой контракт.
- Почему тогда Геллер обиделся?
- Из-за моего желания перейти в Днепр-1. Это моя первая команда и родина, можно так сказать. Тогда статус днепровской команды был не выше, чем Зари. Президент сам был удивлен, что я хочу перейти в команду, которая не играет в еврокубках. Просто я начинал там, это моя первая любовь.
- Во время всей этой ситуации с Днепром-1, футболисты Зари вышли на Геллера и сказали, что будут играть только под вашим руководством. Вы знаете это?
- Я слышал об этом. Мне стало понятно, что нельзя подводить этих ребят, которые надеяться на то, что я еще минимум два года буду с ними.
- Что вас примерило с президентом в итоге?
- Начался рабочий процесс, подготовка к новому сезону. Все прошлое стало забываться. Мы взрослые люди, которые поговорили, пожали друг другу руки, и смотрим вперед. Мы же не истерички какие-то, чтобы тарелки бить и вспоминать друг другу прошлое. Это никому не нужно и будет неправильно по отношению к клубу и футболистам, которые хотят и мечтают играть за Зарю.
Популярное сейчас
- "С молодых у де Дзерби больший спрос". Вторая часть интервью с Ефимом Коноплей
- Роберт Левандовский – о словах Лионеля Месси про Золотой мяч: Я надеюсь, что это было искренне
- Шахтер - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 7 декабря 2021
- Жена Пятова: После переезда в Киев нас не любили. Все донецкие поймут меня после фразы "Понаехали"
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО