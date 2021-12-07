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СМИ: Марлос вернется в Бразилию, где воссоединится с Тайсоном
Еще один ветеран не нужен горнякам
Хавбек "
Игроку уже сообщили, что донецкий клуб не планирует продлевать контракт с 33-летним ветераном, который заканчивается в январе 2022 года.
В то же время, по информации UOL Esporte, в услугах игрока заинтересован бразильский "Интернасьонал".
В случае трансфера в "Интернасьонал" Марлос вновь может сыграть в одной команде с Тайсоном. Напомним, вместе они играли с января 2012 по январь 2013 годов за "Металлист", а также с июля 2014 по апрель 2021 годов за "Шахтер".
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