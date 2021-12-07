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СМИ: Марлос вернется в Бразилию, где воссоединится с Тайсоном

Премьер-лига
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(1 голосов)

Еще один ветеран не нужен горнякам

СМИ: Марлос вернется в Бразилию, где воссоединится с Тайсоном

Новина українською

Хавбек "Шахтера" и сборной Украины Марлос с большой долей вероятности зимой вернется в Бразилию.

Игроку уже сообщили, что донецкий клуб не планирует продлевать контракт с 33-летним ветераном, который заканчивается в январе 2022 года.

В то же время, по информации UOL Esporte, в услугах игрока заинтересован бразильский "Интернасьонал".

В случае трансфера в "Интернасьонал" Марлос вновь может сыграть в одной команде с Тайсоном. Напомним, вместе они играли с января 2012 по январь 2013 годов за "Металлист", а также с июля 2014 по апрель 2021 годов за "Шахтер".

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Источник:
UOL Esporte

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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
07.12.2021 в 18:02
эх. Тайсон и Марлос - это классика современного Шахтера. Сколько они важных матчей вытащили.
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
07.12.2021 в 17:40
"Игроку уже сообщили, что донецкий клуб не планирует продлевать контракт.." Это неправда . Клуб, наоборпот подтверждал до упора, что готов продлить кон тракт... Уехать - это решение Марлоса... Его надо уважать...НО жаль прощаться с таким игроком... ОН звезда мирового уровня...
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+2
-1
Only DK (Kyiv)
07.12.2021 в 18:06
Ахахахаха. Мирового уровня. Ахахахахахаххахаха
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.12.2021 в 17:39
Удачи
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+1
0


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