СМИ: Марлос вернется в Бразилию, где воссоединится с Тайсоном

Хавбек " Шахтера " и сборной Украины Марлос с большой долей вероятности зимой вернется в Бразилию.

Игроку уже сообщили, что донецкий клуб не планирует продлевать контракт с 33-летним ветераном, который заканчивается в январе 2022 года.

В то же время, по информации UOL Esporte, в услугах игрока заинтересован бразильский "Интернасьонал".

В случае трансфера в "Интернасьонал" Марлос вновь может сыграть в одной команде с Тайсоном. Напомним, вместе они играли с января 2012 по январь 2013 годов за "Металлист", а также с июля 2014 по апрель 2021 годов за "Шахтер".