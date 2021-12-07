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Два защитника Динамо летом могут покинуть клуб - у них заканчиваются контракты

Премьер-лига
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Бурда и Шабанов зимой уже могут подписывать предварительные контракты с другими клубами

Два защитника Динамо летом могут покинуть клуб - у них заканчиваются контракты

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

У двух защитников первой команды "Динамо" в первой половине следующего года заканчиваются контракты.

Трудовой договор Сергея Шабанова истекает 31 мая, и футболист уже сейчас вправе подписать предварительное соглашение с другим клубом.

Также в январе подобную возможность получит и Никита Бурда, соглашение которого с киевским клубом рассчитано до июля.

Как и Бурда, контракт до 30 июня 2022 года имеет сенегальский полузащитник "Динамо" U19 Самба Диалло, однако тут ранее сообщалось о том, что киевский клуб ведет активные переговоры по новому соглашению с игроком.

Напомним, что Бурда осенью провел первые матчи за юниорскую команду "Динамо" после более чем годичной паузы в связи с серьезной травмой.

29-летний Шабанов в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей в чемпионате. Также на его счету 1 игра и 1 гол в Кубке Украины.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов Никита Бурда
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