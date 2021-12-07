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Тренер Динамо U-19: Мы четко объяснили Диалло, что на чистых мячах у нас никто не играет
Если ты не будешь отрабатывать сзади — не будешь попадать в состав
fcdynamo.kiev.ua
Старший тренер "
— Процесс обучения иностранцев — сенегальца Самбы Диалло и марокканца Хамлиши Эль Мегди, наверное, требовал дополнительных усилий?
— Не без этого, но в целом каких-то особых проблем не возникало. Ребята они безусловно талантливые и с первых дней демонстрировали готовность принимать наше видение развития команды и наши требования к ним.
— Диалло стал настоящим открытием Юношеской лиги. Его высокий уровень просматривался сразу?
— Да, он с ходу демонстрировал не только мастерство, но и свое желание играть, расти, быть полезным "Динамо". Чувствовалось, что он станет одним из лидеров.
— Возникали ли к нему вопросы по работе в обороне?
— Самбе мы четко объяснили, что на чистых мячах у нас никто не играет. Все атакуют и все обороняются. Если ты не будешь отрабатывать сзади — не будешь попадать в состав. Парень все прекрасно понял и старался делать на поле то, о чем мы договаривались. Так что претензий к уровню его самоотдачи, к его игровой дисциплине у меня нет.
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