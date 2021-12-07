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Тренер Динамо U-19: Мы четко объяснили Диалло, что на чистых мячах у нас никто не играет

Премьер-лига
(1 голосов)

Если ты не будешь отрабатывать сзади — не будешь попадать в состав

Тренер Динамо U-19: Мы четко объяснили Диалло, что на чистых мячах у нас никто не играет

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Старший тренер "Динамо U-19" Игорь Костюк высказался об игре одного из лидеров команды – сенегальца Самба Диалло.

— Процесс обучения иностранцев — сенегальца Самбы Диалло и марокканца Хамлиши Эль Мегди, наверное, требовал дополнительных усилий?

— Не без этого, но в целом каких-то особых проблем не возникало. Ребята они безусловно талантливые и с первых дней демонстрировали готовность принимать наше видение развития команды и наши требования к ним.

— Диалло стал настоящим открытием Юношеской лиги. Его высокий уровень просматривался сразу?

— Да, он с ходу демонстрировал не только мастерство, но и свое желание играть, расти, быть полезным "Динамо". Чувствовалось, что он станет одним из лидеров.

— Возникали ли к нему вопросы по работе в обороне?

— Самбе мы четко объяснили, что на чистых мячах у нас никто не играет. Все атакуют и все обороняются. Если ты не будешь отрабатывать сзади — не будешь попадать в состав. Парень все прекрасно понял и старался делать на поле то, о чем мы договаривались. Так что претензий к уровню его самоотдачи, к его игровой дисциплине у меня нет.

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В статье: Игорь Костюк Динамо (Киев) Самба Диалло
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Источник:
Футбольный клуб

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