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Ризнык - о своем рекорде: Жена позвонила и сказала: Ты молодец, я горжусь тобой. Было приятно
Но на пенальти кипер не зацикливается
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык прокомментировал
"Приятно, что когда я совершаю полезное действие, то оно дает толчок всей команде. Когда все подбегают, радуются – такие моменты запоминаются. На пенальти я не зацикливаюсь. Забил он – он молодец, отбил я – я молодец. Шансы 50 на 50, кому больше повезет.
Жена позвонила, еще когда я был на стадионе во Львове. Сказала: "Ты молодец, я горжусь тобой". Было приятно.
У нас отличный коллектив, есть кому заменить друг друга. Когда выпали наши лидеры, то было тяжело. Хотелось бы, чтобы они побыстрее восстановились. У нас есть задача на каждый матч – только выйти и выиграть", – сказал Ризнык.
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