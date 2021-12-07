Ризнык - о своем рекорде: Жена позвонила и сказала: Ты молодец, я горжусь тобой. Было приятно

Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык прокомментировал свой рекорд по отраженным пенальти (пять отраженных одиннадцатиметровых в матчах УПЛ подряд), который установил в игре против львовского "Руха" (0:0).

"Приятно, что когда я совершаю полезное действие, то оно дает толчок всей команде. Когда все подбегают, радуются – такие моменты запоминаются. На пенальти я не зацикливаюсь. Забил он – он молодец, отбил я – я молодец. Шансы 50 на 50, кому больше повезет.

Жена позвонила, еще когда я был на стадионе во Львове. Сказала: "Ты молодец, я горжусь тобой". Было приятно.

У нас отличный коллектив, есть кому заменить друг друга. Когда выпали наши лидеры, то было тяжело. Хотелось бы, чтобы они побыстрее восстановились. У нас есть задача на каждый матч – только выйти и выиграть", – сказал Ризнык.