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Ризнык - о своем рекорде: Жена позвонила и сказала: Ты молодец, я горжусь тобой. Было приятно

Премьер-лига
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Но на пенальти кипер не зацикливается

Ризнык - о своем рекорде: Жена позвонила и сказала: Ты молодец, я горжусь тобой. Было приятно

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык прокомментировал свой рекорд по отраженным пенальти (пять отраженных одиннадцатиметровых в матчах УПЛ подряд), который установил в игре против львовского "Руха" (0:0).

"Приятно, что когда я совершаю полезное действие, то оно дает толчок всей команде. Когда все подбегают, радуются – такие моменты запоминаются. На пенальти я не зацикливаюсь. Забил он – он молодец, отбил я – я молодец. Шансы 50 на 50, кому больше повезет.

Жена позвонила, еще когда я был на стадионе во Львове. Сказала: "Ты молодец, я горжусь тобой". Было приятно.

У нас отличный коллектив, есть кому заменить друг друга. Когда выпали наши лидеры, то было тяжело. Хотелось бы, чтобы они побыстрее восстановились. У нас есть задача на каждый матч – только выйти и выиграть", – сказал Ризнык.

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В статье: Ворскла (Полтава) Дмитрий Ризнык
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