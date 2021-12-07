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Диалло подписал новый долгосрочный контракт с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Новое соглашение рассчитано на 5 лет

Диалло подписал новый долгосрочный контракт с Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

18-летний сенегальский вингер Самба Диалло подписал новый контракт с киевским "Динамо".

Соглашение рассчитано на 5 лет.

Напомним, что Самба перешел в "Динамо" в августе нынешнего года, подписав контракт на один год. На данный момент в чемпионате Украины среди юношеских команд сенегалец является лучшим бомбардиром команды, забив 10 мячей (в 13 проведенных матчах).

Также Диалло среди самых результативных и в Юношеской Лиге УЕФА, где у него пять голов.

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В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
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Комментарии (5)
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
07.12.2021 в 21:20
В Мире не было и нет команды хуже, чем продажное Динамо)))
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
07.12.2021 в 21:18
ТОЛЬКО ДНЕПР - ТОЛЬКО ПОБЕДА!!!
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
07.12.2021 в 21:18
Для дебилов: Дыня - параша! ПОБЕДА БУДЕТ НАША!
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
07.12.2021 в 21:16
Или динамо подписало контракт с диало)))
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
07.12.2021 в 21:16
Какоето ло подрисало контрпкт с дынамо)))
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