Диалло подписал новый долгосрочный контракт с Динамо

18-летний сенегальский вингер Самба Диалло подписал новый контракт с киевским " Динамо ".

Соглашение рассчитано на 5 лет.

Напомним, что Самба перешел в "Динамо" в августе нынешнего года, подписав контракт на один год. На данный момент в чемпионате Украины среди юношеских команд сенегалец является лучшим бомбардиром команды, забив 10 мячей (в 13 проведенных матчах).

Также Диалло среди самых результативных и в Юношеской Лиге УЕФА, где у него пять голов.