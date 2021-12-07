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Диалло подписал новый долгосрочный контракт с Динамо
Новое соглашение рассчитано на 5 лет
fcdynamo.kiev.ua
18-летний сенегальский вингер Самба Диалло подписал новый контракт с киевским "
Соглашение рассчитано на 5 лет.
Напомним, что Самба перешел в "Динамо" в августе нынешнего года, подписав контракт на один год. На данный момент в чемпионате Украины среди юношеских команд сенегалец является лучшим бомбардиром команды, забив 10 мячей (в 13 проведенных матчах).
Также Диалло среди самых результативных и в Юношеской Лиге УЕФА, где у него пять голов.
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Источник:Офіційний сайт Динамо
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