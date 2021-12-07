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Динамо подписало алжирца из академии Монако

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый профи-контракт для Ноа Нехара

Динамо подписало алжирца из академии Монако

instagram.com/noa_24_09

Новина українською

Алжирский футболист Ноа Нехар сообщил о том, что он подписал контракт с "Динамо".

"С большой гордостью объявляю о подписании своего первого профессионального контракта с "Динамо".

Спасибо моей семье, моему агентству и всем моим родственникам за поддержку на этом новом этапе моей жизни. Сложнее всего начинается сейчас", - написал Нехар.

Отметим, что ранее Ноа находился в академии "Монако".

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В статье: Динамо (Киев) Ноа Нехар
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 00:25
Шахтар он вже допідписувався всякого шлаку...
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Serega1111 (Киев)
08.12.2021 в 00:23
Вопрос только один - согласовывалась ли эта покупка с главным тренером - или он будет несколько лет бегать за молодежку, а потом окажется нафиг никому не нужен
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grassion (Харьков)
08.12.2021 в 00:09
Время покажет- нужен Нехар ,или же Нахер он...)
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