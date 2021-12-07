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Динамо подписало алжирца из академии Монако
Первый профи-контракт для Ноа Нехара
instagram.com/noa_24_09
Алжирский футболист Ноа Нехар сообщил о том, что он подписал контракт с "
"С большой гордостью объявляю о подписании своего первого профессионального контракта с "Динамо".
Спасибо моей семье, моему агентству и всем моим родственникам за поддержку на этом новом этапе моей жизни. Сложнее всего начинается сейчас", - написал Нехар.
Отметим, что ранее Ноа находился в академии "Монако".
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 00:25
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Serega1111 (Киев)
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grassion (Харьков)
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