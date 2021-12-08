КДК УАФ отреагировал на оскорбительный баннер фанов Шахтера в адрес Луческу

В матче 10-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" (0:0), который состоялся 3 октября, ультрас донецкого клуба в своем секторе вывесили баннер, посвященный главному тренеру киевлян Мирче Луческу. "Луческу — Иуда Искариот".

По данным источника, этот момент был отмечен в рапорте делегата матча Андрея Прохоровича, после чего материалы были переданы в Комитет этики честной игры Украинской ассоциации футбола, который постановил, что "Размещение баннера не соответствует некоторым положениям кодекса и этики честной игры".

Слова баннера намеренно были направлены и касаются оскорбления чувств Мирчи Луческу, который ранее был главным тренером "Шахтера" (2004-2016). Комитет пришел к выводу, что баннер с сравнением Мирчи Луческу с Иудой Искариотом (в христианстве один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа; считается лицом, предавшим Иисуса Христа) имел цель донести мнение о том, что Мирча Луческу является предателем, поскольку он начал работать на их главного оппонента.

Далее Комитет этики и честной игры свои выводы передал в КДК УАФ, который рассмотрит материалы дела и вынесет свое решение по этому вопросу.