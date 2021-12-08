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КДК УАФ отреагировал на оскорбительный баннер фанов Шахтера в адрес Луческу

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Проделка ультрас "горняков" не осталась без внимания

КДК УАФ отреагировал на оскорбительный баннер фанов Шахтера в адрес Луческу

Фото: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

В матче 10-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" (0:0), который состоялся 3 октября, ультрас донецкого клуба в своем секторе вывесили баннер, посвященный главному тренеру киевлян Мирче Луческу. "Луческу — Иуда Искариот".

По данным источника, этот момент был отмечен в рапорте делегата матча Андрея Прохоровича, после чего материалы были переданы в Комитет этики честной игры Украинской ассоциации футбола, который постановил, что "Размещение баннера не соответствует некоторым положениям кодекса и этики честной игры".

Слова баннера намеренно были направлены и касаются оскорбления чувств Мирчи Луческу, который ранее был главным тренером "Шахтера" (2004-2016). Комитет пришел к выводу, что баннер с сравнением Мирчи Луческу с Иудой Искариотом (в христианстве один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа; считается лицом, предавшим Иисуса Христа) имел цель донести мнение о том, что Мирча Луческу является предателем, поскольку он начал работать на их главного оппонента.

Далее Комитет этики и честной игры свои выводы передал в КДК УАФ, который рассмотрит материалы дела и вынесет свое решение по этому вопросу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (10)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.12.2021 в 14:29
Не минуло й року, як "відреагували".
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+2
0
Pianist (Киев)
08.12.2021 в 13:57
У шахтёра есть фаны? :) Насмешили. Может у них ещё свой стадион есть? Или база? Наверное, где-то в Краматорске или Мариуполе?…
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+5
-1
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
08.12.2021 в 14:05
В Крамахе или Марике моветон. Там депрессивный регион и плохая инфраструктура. А вот Киев самое то. Не какой-то гов##ный там донбас.
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+3
-1
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
08.12.2021 в 13:52
Donetsk - Judas Iscariot! Ну, вы поняли.
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+3
-2
Dalskyi (Sviaschene)
08.12.2021 в 13:29
Фани у Шахтаря це alex68, все. З ідіотськими касками на голові і розумом аля даунецк.
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+5
-3
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.12.2021 в 13:50
Усе будит бамбас (не приведи Боже)
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 13:21
У Шахтёра есть ультрас? Странно, раньше никогда небыло...
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+7
-2
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tolina-ystas (Краматорск)
08.12.2021 в 13:33
Приехал бы раньше на Донбасс-арену и посмотрел сколько их.
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+2
-6
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.12.2021 в 13:36
Помню, был в 2012м на матче с Францией, когда алкашня махала аквафрешами и хрюкала «раисся»Только спустя пару лет стало понятно, что это не шутки были. Сейчас эта мразь переместилась по всей Украине
+5
-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.12.2021 в 13:35
Есть сепарское глорье, скрытые рашкинские консервы, сбежавшие из родного дома, который рыжий уголовник слил рашке
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+5
-2


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