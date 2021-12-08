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Определен лучший арбитр семнадцатого тура УПЛ
Первое в сезоне признание для рефери
Фото: UA-Футбол/ Автор - Александр Приходько
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании принимает участие журналист сайта Игорь Семйон.
В семнадцатом туре вне конкуренции оказалась Екатерина Монзуль. Она судила матч "Верес" - "Динамо" (0:3), показала игрокам обеих команд пять желтых карточек, а также одну прямую красную, назначила один одиннадцатиметровый удар.
Для Екатерины Монзуль это первое признание в сезоне. Раньше лучшими в туре становились Алексей Деревинский (1-й и 13-й туры), Ярослав Козык (2-й и 5-й туры), Владимир Новохатний (3-й и 8-й туры), Денис Шурман (4-й тур), Евгений Арановский (6-й и 15-й туры), Андрей Коваленко (7-й тур), Юрий Иванов (9-й тур), Александр Шандор (10-й тур), Николай Балакин (11-й тур), Сергей Бойко (12-й тур) и Дмитрий Панчишин (14-й и 16-й туры).
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