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Определен лучший арбитр семнадцатого тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Первое в сезоне признание для рефери

Определен лучший арбитр семнадцатого тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании принимает участие журналист сайта Игорь Семйон.

В семнадцатом туре вне конкуренции оказалась Екатерина Монзуль. Она судила матч "Верес" - "Динамо" (0:3), показала игрокам обеих команд пять желтых карточек, а также одну прямую красную, назначила один одиннадцатиметровый удар.

Для Екатерины Монзуль это первое признание в сезоне. Раньше лучшими в туре становились Алексей Деревинский (1-й и 13-й туры), Ярослав Козык (2-й и 5-й туры), Владимир Новохатний (3-й и 8-й туры), Денис Шурман (4-й тур), Евгений Арановский (6-й и 15-й туры), Андрей Коваленко (7-й тур), Юрий Иванов (9-й тур), Александр Шандор (10-й тур), Николай Балакин (11-й тур), Сергей Бойко (12-й тур) и Дмитрий Панчишин (14-й и 16-й туры).

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В статье: лучший арбитр тура
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
08.12.2021 в 23:12
Как только Дынама крупно выиграла при Монзуль-её(Монзуль) можно и лучшей провозглашать!
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