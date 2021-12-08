Определен лучший арбитр семнадцатого тура УПЛ

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании принимает участие журналист сайта Игорь Семйон.

В семнадцатом туре вне конкуренции оказалась Екатерина Монзуль. Она судила матч "Верес" - "Динамо" (0:3), показала игрокам обеих команд пять желтых карточек, а также одну прямую красную, назначила один одиннадцатиметровый удар.