  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Динамо U-19: Диалло готов к первой команде
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Динамо U-19: Диалло готов к первой команде

Премьер-лига
(3 голосов)

Киевляне подписали игрока на долгосрочной основе

Тренер Динамо U-19: Диалло готов к первой команде

Фото: dynamomania / Автор - Ольга Щербицкая

Новина українською

Старший тренер "Динамо" U19 Игорь Костюк высказался об игре вингера команды Самба Диалло, который на днях подписал новый долгосрочный контракт с киевским клубом.

- Диалло готов к первой команде?

- Мне кажется – готов. И психологически, и физически. Но это мое видение. Когда он попадет в обойму, может быть все иначе. Нужно, чтобы он как минимум прошел сборы, ознакомился с командой, чтобы понимал требования тренера. Должен пройти процесс адаптации. Данные Диалло при должном отношении позволят ему создать конкуренцию в основном составе.

- Где вы отыскали Диалло? Вам его привезли, или это работа скаутов?

- Вадим Васильев привез нам его на просмотр. Диалло провел две тренировки и заболел коронавирусом. Выпал на два месяца, поэтому мы не смогли принять по нему решение. Но за те две тренировки он произвел хорошее впечатление.

Когда команда уходила в отпуск, мы с руководством приняли решение, что нужно посмотреть его еще в деле. Весь отпуск он тренировался индивидуально на базе. После отпуска, спустя две недели тренировок, стало понятно, что у него есть перспектива. И Диалло подписали.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Костюк Динамо (Киев) Самба Диалло
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...