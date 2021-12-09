Тренер Динамо U-19: Диалло готов к первой команде

Старший тренер " Динамо " U19 Игорь Костюк высказался об игре вингера команды Самба Диалло, который на днях подписал новый долгосрочный контракт с киевским клубом.

- Диалло готов к первой команде?

- Мне кажется – готов. И психологически, и физически. Но это мое видение. Когда он попадет в обойму, может быть все иначе. Нужно, чтобы он как минимум прошел сборы, ознакомился с командой, чтобы понимал требования тренера. Должен пройти процесс адаптации. Данные Диалло при должном отношении позволят ему создать конкуренцию в основном составе.

- Где вы отыскали Диалло? Вам его привезли, или это работа скаутов?

- Вадим Васильев привез нам его на просмотр. Диалло провел две тренировки и заболел коронавирусом. Выпал на два месяца, поэтому мы не смогли принять по нему решение. Но за те две тренировки он произвел хорошее впечатление.

Когда команда уходила в отпуск, мы с руководством приняли решение, что нужно посмотреть его еще в деле. Весь отпуск он тренировался индивидуально на базе. После отпуска, спустя две недели тренировок, стало понятно, что у него есть перспектива. И Диалло подписали.