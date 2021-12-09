Несколько итальянских клубов интересуются Довбиком - источник

Скауты команд Серии А пристально следят за форвардом "Днепра-1" и сборной Украины Артемом Довбиком.

По информации Areanapoli, в форварде заинтересованы "Наполи", "Фиорентина" и "Болонья". Кроме того, бельгийские "Андерлехт" и "Генк" также с интересом наблюдают за Довбиком.

Отмечается, что "Днепр-1" готов отпустить нападающего за пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Довбик сыграл 17 матчей за днепрян, в которых забил 13 голов и выполнил шесть результативных передач. Контракт Артема с днепровским клубом рассчитан до конца 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает украинца в 1,8 млн евро.