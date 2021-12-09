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Несколько итальянских клубов интересуются Довбиком - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинец может сменить клубную прописку

Несколько итальянских клубов интересуются Довбиком - источник

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Скауты команд Серии А пристально следят за форвардом "Днепра-1" и сборной Украины Артемом Довбиком.

По информации Areanapoli, в форварде заинтересованы "Наполи", "Фиорентина" и "Болонья". Кроме того, бельгийские "Андерлехт" и "Генк" также с интересом наблюдают за Довбиком.

Отмечается, что "Днепр-1" готов отпустить нападающего за пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Довбик сыграл 17 матчей за днепрян, в которых забил 13 голов и выполнил шесть результативных передач. Контракт Артема с днепровским клубом рассчитан до конца 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает украинца в 1,8 млн евро.

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В статье: Болонья Наполи (Неаполь) Фиорентина (Флоренция) Андерлехт (Брюссель) Генк Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Areanapoli

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Комментарии (6)
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alex 66 (Кременчук)
09.12.2021 в 13:55
Дрова типа Владика Супры стоят 7, а машина Довбик 5? Але....Вы что там курите? 8-10 не меньше.
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vadooo (Слатино)
09.12.2021 в 13:50
Начался межсезонный бред.
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 13:34
Отпустите пацана за любые деньги. Наши футбольные функционеры все равно не дадут ему нормально развиваться. У них только корумпированные схемы в головах.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.12.2021 в 13:28
А как же Супряга????
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+1
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simargl (Чернигов)
09.12.2021 в 13:05
Брешет !! Они ж Супрягой, Мыколенко и Цыганковым интересуются!!!
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+2
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royalstas (Вінниця)
09.12.2021 в 13:04
Ну на заміну Влаховичу норм варіант.
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