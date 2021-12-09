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Несколько итальянских клубов интересуются Довбиком - источник
Украинец может сменить клубную прописку
Фото: СК Днепр-1
Скауты команд Серии А пристально следят за форвардом "Днепра-1" и сборной Украины Артемом Довбиком.
По информации Areanapoli, в форварде заинтересованы "Наполи", "Фиорентина" и "Болонья". Кроме того, бельгийские "Андерлехт" и "Генк" также с интересом наблюдают за Довбиком.
Отмечается, что "Днепр-1" готов отпустить нападающего за пять миллионов евро.
В нынешнем сезоне Довбик сыграл 17 матчей за днепрян, в которых забил 13 голов и выполнил шесть результативных передач. Контракт Артема с днепровским клубом рассчитан до конца 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает украинца в 1,8 млн евро.
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