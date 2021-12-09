Мораес: Я возвращаюсь еще сильнее и хочу побить еще больше рекордов

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал о продлении контракта с донецким клубом.

– Ты продлил контракт с "Шахтером". Не было и мысли уходить в другой клуб или завершать карьеру?

– Я в Украине практически 10 лет. И всегда, когда наступает момент решать, что делать в будущем, перевешивает любовь, и особенно отношение к стране. Моя семья тоже обожает Украину. И так же с ФК "Шахтер". Поэтому я очень счастлив, что могу продолжать здесь. И я хочу поблагодарить клуб за все.

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– Какой твой самый счастливый момент в "Шахтере" за три с половиной года?

– Без сомнений, это первый титул с "Шахтером". Особенный момент для меня, я очень ждал его. То, как я держал первый трофей здесь, запомнится навсегда.

– Как ты считаешь, в эти шесть месяцев возможно показать высокий уровень и стать одним из лучших?

– Моя цель – всегда помогать команде побеждать, потому что мы – лидеры. Важны и голы, и ассисты. Я возвращаюсь еще сильнее и хочу побить еще больше рекордов.

– Как прошло твое восстановление после травмы? Готов играть в полную силу?

– Самое главное, что я восстанавливался с лучшими профессионалами в этой области. Все это дало мне большую уверенность, чтобы я вернулся на высочайший уровень. Физически чувствую себя очень хорошо. Жду момента, когда смогу постоянно играть.

– Какой гол для тебя самый яркий и важный?

– Понятно, что важны голы в классико в ворота нашего главного соперника "Динамо", но также есть мяч в Лиге чемпионов в ворота "Лиона" во Франции – второй в том матче. Он был очень красивым. Этот гол особенный и тоже мне навсегда запомнится.

– Что хочешь сказать болельщикам, которые тебя всегда поддерживают?

– Поблагодарить за большую любовь абсолютно всех болельщиков. Я получил много сообщений поддержки во время своего восстановления. Спасибо вам большое. Я люблю каждого из вас! Вместе мы построим красивую историю, - сказал Мораес.