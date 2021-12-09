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Мариуполь - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Мариуполь" - "Днепр-1", украинская Премьер-лига, 10 декабря 2021

Мариуполь - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ

scdnipro1.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1", который не теряет очки с аутсайдерами и середняками, готовится к последнему туру 2021-го года. Коллектив Игоря Йовичевича поедет в Мариуполь, где попытается добыть свою очередную победу в этом сезоне. Три очка помогут им не просто с улыбкой отправиться в отпуск, но и закрепить за собой третье место.

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У "Мариуполя" все тяжелее. Команда идет последней, но еще будет иметь шанс улучшить текущее положение. Для этого нужно победить в пятницу, параллельно с этим рассчитывая, что конкуренты синхронно потеряют очки. В прошлом туре команда Маркевича-младшего доказала, что с характером там все в порядке. Посмотрим, что они покажут на этот раз.

Смотрите матч 18-го тура УПЛ в пятницу, 10-го декабря, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Мариуполь" - "Днепр-1" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Мариуполь" - "Днепр-1" на UA-Футбол >>

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В статье: ФК Мариуполь СК Днепр-1
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