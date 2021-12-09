Мариуполь - Днепр-1: где и когда смотреть матч УПЛ

"Днепр-1", который не теряет очки с аутсайдерами и середняками, готовится к последнему туру 2021-го года. Коллектив Игоря Йовичевича поедет в Мариуполь, где попытается добыть свою очередную победу в этом сезоне. Три очка помогут им не просто с улыбкой отправиться в отпуск, но и закрепить за собой третье место.

У "Мариуполя" все тяжелее. Команда идет последней, но еще будет иметь шанс улучшить текущее положение. Для этого нужно победить в пятницу, параллельно с этим рассчитывая, что конкуренты синхронно потеряют очки. В прошлом туре команда Маркевича-младшего доказала, что с характером там все в порядке. Посмотрим, что они покажут на этот раз.

Смотрите матч 18-го тура УПЛ в пятницу, 10-го декабря, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Мариуполь" - "Днепр-1" будет доступна на платформе Oll.tv.