Виктор Хлус: Класс футболистов Динамо низкий, они достигли своего максимального уровня

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Хлус прокомментировал игру киевлян в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Команда Луческу уступила 0:2 и завершила участие в турнире с одним набранным балом и одним забитым голом.

- "Динамо" проиграло третью игру подряд, но в этих матчах видны ростки и маленький прогресс атакующего футбола. По всей видимости, Луческу не ставит задачу играть постоянно от обороны, и команда понемногу бежит вперед. Правда, это наблюдается, когда соперники сбавляют давление, играя по счету. Так и случилось против "Бенфики". Португальцы в первом тайме навязали динамовцам агрессию, постоянную борьбу, не давая думать и дышать. Забили два мяча, а второй тайм рационально играли уже по счету. Отошли назад, дали "Динамо" пространство, и тогда у нас нарисовались контуры игры. И за счет второго тайма сложилось впечатление, что команда неплохо провела поединок. "Динамо" сыграло на максимуме. У нас класс футболистов низкий, они достигли своего максимального уровня, и добавить вряд ли смогут, некуда расти, хотя и не хочется называть конкретные фамилии. Многие не отвечают требованию великого клуба. Игроки вроде бегут вперед, добегают до штрафной соперника, но не знают, что делать с мячом.

- У "Динамо" большая проблема пары центральных защитников - Забарного и Сироты. Постоянные ошибки, и это не только в этой игре, когда соперник забивает из зоны 6-7 метров прямо перед воротами. И отмазка главного тренера, что отсутствие опыта пока не способствует качеству игры в обороне, ни к чему.

- В наше время, если бы я играл против таких защитников, они бы получали по три мяча в одном тайме (смеется). Они не держат игроков, слабо играют в отборе. Да, получить и отдать мяч назад или поперек поля на 10-15 метров - это не проблема. А вот забрать мяч один в один, вот это уже проблема. Если в чемпионате, где нет давления, молодые вроде смотрятся на уровне, то в Лиге чемпионов и матчах сборных все сразу видно. У нас просто нет лучших. Что имеем, то и умеем!

- И как всегда впереди проблемы. С таким трудом создают моменты, но реализовать не могут.

- Я сказал об этом выше - таков уровень игроков "Динамо". Вспомнить момент Цыганкова, где умудрился не попасть в пустые ворота. Бил то не своей левой, а правой, может быть в этом проблема. А был шанс начать игру по своему сценарию. Мы уже три года, а может и больше, говорим и это трудно представить, что "Динамо" играет без нападающего. И опять же возвращаясь к чемпионату, если со среднестатистическими командами забивать может кто угодно, то в еврокубках некому. Это же провал – забить один мяч, и не выиграть ни одной игры!