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Маркевич: Говорил Селезневу, что надо взять себя в руки и сосредоточиться на футболе
Вот только без скандалов форвард обойтись не может
Экс-главный тренер сборной Украины и "Днепра" Мирон Маркевич, работавший с Евгением Селезневым в одной команде, прокомментировал скандал с участием форварда "Миная" и журналиста Андрея Сенькива.
Напомним, что Селезневу не понравились слова журналиста и ведущего ТаТоТаке Андрея Сенькива о том, что форвард систематически нарушает дисциплину и он решил
"В любом случае, кто бы не был прав, а кто виноват, футболисту не стоило переходить на угрозы. Футбол — это эмоции, игра. Понимаю его состояние, учитывая результаты "Миная" и желание забивать голы, чтобы побить рекорд. Но в любом случае надо держать себя в руках. Каждый должен заниматься своим делом. Но у Жени сейчас получается все наоборот.
Кстати, я недавно был на матче в Ужгороде, разговаривал с ним. Говорил ему, что надо взять себя в руки и сосредоточиться на футболе и больше ни на чём другом. Если хочешь побить рекорд, надо думать об этом, а не участвовать в скандалах. Рекорд останется с тобой на всю жизнь, а остальное — то таке, тебе не нужно.
Надеюсь, он в итоге все-таки прислушается и у него на закате карьеры получится добиться своей цели", - сказал Маркевич.
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