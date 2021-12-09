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Маркевич: Говорил Селезневу, что надо взять себя в руки и сосредоточиться на футболе

Премьер-лига
(1 голосов)

Вот только без скандалов форвард обойтись не может

Маркевич: Говорил Селезневу, что надо взять себя в руки и сосредоточиться на футболе

Новина українською

Экс-главный тренер сборной Украины и "Днепра" Мирон Маркевич, работавший с Евгением Селезневым в одной команде, прокомментировал скандал с участием форварда "Миная" и журналиста Андрея Сенькива.

Напомним, что Селезневу не понравились слова журналиста и ведущего ТаТоТаке Андрея Сенькива о том, что форвард систематически нарушает дисциплину и он решил "разобраться", начиная с угроз в телефонном режиме.

"В любом случае, кто бы не был прав, а кто виноват, футболисту не стоило переходить на угрозы. Футбол — это эмоции, игра. Понимаю его состояние, учитывая результаты "Миная" и желание забивать голы, чтобы побить рекорд. Но в любом случае надо держать себя в руках. Каждый должен заниматься своим делом. Но у Жени сейчас получается все наоборот.

Кстати, я недавно был на матче в Ужгороде, разговаривал с ним. Говорил ему, что надо взять себя в руки и сосредоточиться на футболе и больше ни на чём другом. Если хочешь побить рекорд, надо думать об этом, а не участвовать в скандалах. Рекорд останется с тобой на всю жизнь, а остальное — то таке, тебе не нужно.

Надеюсь, он в итоге все-таки прислушается и у него на закате карьеры получится добиться своей цели", - сказал Маркевич.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай ТаТоТаке Андрей Сенькив
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Источник:
http://meta-ratings.com.ua

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 19:13
Маркевич міг з таким самим успіхом з дубом поговорити. Воно ж тупе.
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Динамо-машина (Киев)
09.12.2021 в 19:21
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