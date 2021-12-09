Маркевич: Говорил Селезневу, что надо взять себя в руки и сосредоточиться на футболе

Экс-главный тренер сборной Украины и "Днепра" Мирон Маркевич, работавший с Евгением Селезневым в одной команде, прокомментировал скандал с участием форварда "Миная" и журналиста Андрея Сенькива.

Напомним, что Селезневу не понравились слова журналиста и ведущего ТаТоТаке Андрея Сенькива о том, что форвард систематически нарушает дисциплину и он решил "разобраться", начиная с угроз в телефонном режиме .