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Селезнев: Мне до сраки, что говорит Гончаренко. Н@@@я себе, великий депутат

Премьер-лига
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(4 голосов)

А вот и реакция одного из участников скандала

Селезнев: Мне до сраки, что говорит Гончаренко. Н@@@я себе, великий депутат

Фото: ФК Минай

Новина українською

Форвард "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал свои телефонные разговоры с журналистом Андреем Сенькивым.

– Наделали вы сегодня шума с Сенькивым.

– Я наделал? Или он?

– Ваши с ним отношения.

– У меня нет с ним отношений, я его знать не знаю.

– За Андрея уже заступился депутат ВР Гончаренко и попросил полицию взять под контроль ваши угрозы физического насилия. Не боитесь привлечения к ответственности?

– За что именно?

– Вы сказали, что хотите набить Сенькиву лицо.

– Гончаренко – это тот, что из Одессы?

– Да.

– Ха-ха-ха. Ну, пусть привлекает к ответственности. Я же не против, если есть за что. Если Сенькив говорит, что он не мужчина, а трансгендер, я должен трансгендеру бить лицо?

– А у вас плохое отношение к трансгендерам?

– Нет. Но если он не мужчина и не женщина, то кто он тогда?

– Наверное, он пошутил.

– Не знаю. Как можно такое на себя сказать?

– Поедете к нему в студию и будете разбираться?

– Я трансгендеров не бью. Куда я буду ехать. Это были эмоции. Я не имел права говорить на камеру матом, потому что на меня смотрят дети, которые равняются на кого-то. Гончаренко написал это, но пусть он за собой смотрит. За мной смотреть не надо.

– Еще есть комитет этики и честной игры, от которого тоже может прилететь.

– А я нечестно играю?

– Вы обзывали Сенькива и угрожали ему.

– Он сам себя обозвал, сказал, что он трансгендер. Не я его обзывал.

Он дает неправдивую информацию. Его набрала команда во главе с тренером и мной. Он говорит: "Я так думаю". Почему ты имеешь право писать вранье, если ты считаешь себя журналистом? Получается, ты врун.

– Может, ему кто-то из клуба слил эту информацию.

– Никто ничего не сливал. Если бы было что сливать, то слили бы. Но он просто придумал это.

За каждое свое слово я отвечу. Полиция – без вопросов. То, что говорит Гончаренко, мне до сраки, до самой дупы. Н###я себе, великий депутат. Одессит будет говорить, чтобы меня на контроль взяли. Да пусть возьмут, я не против. За что брать? За справедливость? Если это правда, в чем проблема? Я ни за что переживать не буду. Если я прав, то я прав.

– Так на кого вы кричали на том видео?

– Я ничего не буду говорить.

– А какой тренер Леонов: мягкий или злой?

– Хороший, очень хороший. Хороший мужик.

– Он справляется с футболистами в раздевалке, контролирует ее?

– Конечно. Я не понимаю, почему каждый день говорят вранье. Это чистый бред. Я только из-за этого и разозлился. Я могу извиниться только за слова, которые я сказал матом. А по-человечески я от своих слов не отрекаюсь. И никогда не отрекусь. То, что я сказал, я считаю это правильным. Если человек врун, то он врун. Мне жалко родителей, которые его воспитали.

– Еще он говорил, что вы любите погулять и выпить. Тоже вранье?

– А он со мной сидел? Если ты сидишь со мной, тогда можешь что-то сказать. А кто такой Сенькив? Он не журналист, он просто берет и врет. Он не знает ситуации, зачем врать?

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай ТаТоТаке Андрей Сенькив
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (21)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
09.12.2021 в 19:32
Не гончаренко,этой политической проститутке,рот открывать...
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.12.2021 в 19:27
Надо Селе шото делать... Может вместе с тренером Леоновым подать в суд на ТАТОТАКЭ за озвучивание неправдивой информации о клубе и их членах. Может не о клубе, а только о их членах....
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 19:21
Почему-то тунец принимает слова, сказанные трансгендером, до своей задницы...
Ответить
+2
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.12.2021 в 19:31
может захотел инноваций...
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 19:32
Вложений...
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.12.2021 в 19:11
""Те, що каже Гончаренко, мені до сраки, аж до дупи." так до сраки чи до дупи ???
Ответить
+2
-1
Zolotoy Myach (Chicago)
09.12.2021 в 19:11
Набейте вдвоём ипало Алёшке Дурачку)))) И пример детям будет
Ответить
+1
-4
Весела Дача (Кривий Ріг)
09.12.2021 в 19:08
Будущий депутат от опзж.
Ответить
+4
-1
Caballero (DC)
09.12.2021 в 19:05
Женя, ты Легенда украинского футбола! Донбасс за тебя!! Украина за тебя!!! Снежное за тебя!!!!! Пацаны за тебя!!!!!! КЦАПИЯ за тебя!!!!!!!!!!!
Ответить
0
-5
avatar
ascent (Луксор)
09.12.2021 в 19:05
А я Селезнева понимаю и поддерживаю.
Ответить
+3
-8
Skalat (Київ)
09.12.2021 в 19:12
Сашка Алиев? Ты?
Ответить
+6
-1
Zolotoy Myach (Chicago)
09.12.2021 в 19:26
Сенькив, Ты?
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.12.2021 в 19:03
интересно; с новыми персонажами развивается сюжет. В ролях: - Селезнев, футболист (прозвища Селя, Селезень, Тунец), - Сенькив, ведущий программы ТАТОТАКЭ, - Леонов, тренер фк Минай, - Гончаренко, депутат ВР. Сочувствующий - Алиев, кум Селезнева. Возможные участники: Нацполиция, МВД и другие...
Ответить
+2
0
KadimXa (Харьков)
09.12.2021 в 18:59
Та эти петухи из ПЕС в каждой бочке , затычка. Везде суют свой нос и вставляют свои 5 копеек. Были уже у власти и ничего хорошего не сделали идите на х#й.
Ответить
+4
-3
Камонплей
09.12.2021 в 18:55
Шо я тіки шо намагався прочитати? Якийсь потік шмарклів 13 літнього гопаря з колонії для малолітніх. Пеніси, трансгендери, биття лиця по телефону. Тупа істерика від нібито дорослого сімейного чоловіка. Взагалі ми тут рофлимо, але це насправді лячна поведінка бо систематично неадекватна. В того ж Мілі, яким би він не був, є певні межі, заборонені до перетину, і він основному приколюється, тупо але, як кажуть у них, "безобидно". Шевчуку вистачило одного випадку аби зрозуміти, що принаймні не варто обісцяватися публічно. Хтось типу умовного Рикуна тихенько спивається по завершенні кар'єри, а цей буйний товсточолий бугай схоже швидко або сяде, або здохне коли кар'єра обнулиться. Якщо близькі так і не звернуться до спеціаліста.
Ответить
+4
-3
Skalat (Київ)
09.12.2021 в 18:52
Вот нахера Селезневу вот это все. У него и так репутация "кормильца" была, а тут еще и этот скандал. Зачем ему такое окончание карьеры? Как закончил карьеру Миля и как заканчивает карьеру Селя) Никто же его голы не вспомнит, а вот срачи и посылания всех на..уй легко.
Ответить
+4
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
09.12.2021 в 19:08
Он просто недоразвитый.
Ответить
+3
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
09.12.2021 в 18:19
Ну тут тунец прав, Леша заднеприводный как и его шеф сомнительного качества политики)
Ответить
+7
-9
Skalat (Київ)
09.12.2021 в 18:50
Тогда ты тоже заднеприводный, потому что ты комментатор сомнительного качества. От Селезнева ты далеко не ушел и это не комплимент
Ответить
+7
-4
Orest_ua (Kyiv)
09.12.2021 в 19:03
Мама твоя заднеприводная. Причем задний привод у нее біл настолько разработан, что в него без труда залазил палец памятника Кирову, которій у вас на площади когда-то стоял.
Ответить
+1
-4
FCZK-1922 (Кировоград)
09.12.2021 в 19:20
Петушки, можете стать перед лешиком на коленки и по очереди сыграть на его флейте)) вам не привыкать, раз выгораживает рыгоаского ублюдка))
0
-1


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