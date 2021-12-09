  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Палкин рассказал, почему новый контракт с Мораесом подписан только на полгода
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палкин рассказал, почему новый контракт с Мораесом подписан только на полгода

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки продлили контракт с форвардом до лета 2022

Палкин рассказал, почему новый контракт с Мораесом подписан только на полгода

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о продлении контракта на полгода с нападающим Жуниором Мораесом.

– Сергей Анатольевич, почему решили продлить контракт с Жуниором? Чья это была инициатива?

– У Жуниора была серьезная травма. Мы все переживали, как он после нее вернется, сможет ли он вообще продолжить играть в футбол. Но в последние дни тренировок результаты и уровень, которых мы ожидали и которые он показывает, обнадеживают. Это дает нам надежды на то, что он вернется на прежний уровень. Собственно, эти последние дни и были причиной того, что мы решили продлить контракт с Мораесом на полгода. Почему на полгода? Потому что он пережил достаточно серьезную травму. После таких травм сложно вернуться на прежний уровень, но мы все же верим в Жуниора, потому что он сделал для нас очень много. Он два сезона подряд становился лучшим голеадором чемпионата, забил в общей сложности 61 гол. Для нас Мораес – очень серьезная боевая единица. Все мы верим, что он вернется на прежний уровень, поэтому сели за стол и подписали продление контракта.

– Вы уже подчеркнули, что Мораес дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Как считаете, сможет ли он после травмы и такого длительного восстановления стать хотя бы одним из лучших за эти шесть месяцев?

– Прежде всего хочется подчеркнуть, что он очень большой профессионал. Ему 34 года, но его физические кондиции достаточно серьезные. Он за собой очень следит – это пример для нашей молодежи. Все мы – и тренерский штаб, и менеджмент – верим, что он все-таки вернется на прежний уровень. То, как он себя ведет, как позиционирует, его профессиональное отношение к делу, тренировочный процесс, – мы верим, что все вместе это даст результат.

– Можете вспомнить самый важный или запоминающийся гол Жуниора в "Шахтере"?

– Мне запомнился гол "Лиону". Насколько я помню, он тогда забил два гола, но один из них очень запомнился. Это была очень важная игра, и соперник был очень сильный. После того гола болельщики "Лиона" говорили: вы покупаете игроков за 20–30 миллионов евро, а вот смотрите, какой шикарный футболист и какие голы он вам "наклепал". Если навскидку, то именно это.

– Жуниору, к сожалению, не удалось в этом сезоне выйти в составе "Шахтера" на официальную игру, однако какие отзывы тренерского штаба о нем?

– Очень положительные. Опять же, серьезная травма, все были в неведении. Но та неделя, которую он тренируется, собственно, и есть причина того, что было решено попробовать. Мы верим, что опыт, который у него есть, растерять невозможно. Жуниор нам очень пригодится, в чемпионате Украины особенно, потому что он знает, как забивать голы, как побеждать и завоевывать трофеи. Это самое главное, чего не отберет ни одна травма. Для нас сегодня это, по большому счету, главный актив, который у него есть. Физическое состояние? По крайней мере наши тренерский и медицинский штабы будут делать все возможное, чтобы вернуть его на тот уровень, на котором он был раньше. Хотя, повторюсь, в тренировочном процессе он выглядит очень и очень хорошо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
09.12.2021 в 20:53
Почему подписали на пол-года? Потому что у Мораэса не было предложений на текущий момент, а сами кроты надеются исключительно на возвращение своего Траоре (или как там его). Полгода даст возможность Мораэсу найти клуб, а Траоре подлечиться.
Ответить
0
-2
avatar
Цап-царап (Харків)
09.12.2021 в 20:49
Еврейская хитрость...
Ответить
0
-2
Лекарь (село Дарница)
09.12.2021 в 20:51
Татаринская
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...