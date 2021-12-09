Шахтер продлил контракты с двумя бразильскими полузащитниками

Донецкий " Шахтер " продлил контракты с двумя игроками.

"Горняки" продлили трудовые отношения с полузащитниками Майконом и Аланом Патриком.

Оба игрока подписали соглашения до 31 декабря 2025 года.

Алан Патрик стал игроком "Шахтера" в июне 2011 года. Некоторый период на правах аренды выступал за бразильские клубы, а в составе "горняков" играет восьмой сезон. Всего в его активе 178 матчей, 26 голов и 13 титулов с "Шахтером".

Майкон присоединился к "Шахтеру" летом 2018 года и быстро стал одним из важных исполнителей в команде. Он провел в составе "оранжево-черных" уже 97 поединков во всех турнирах и забил 8 мячей. Бразилец – двукратный чемпион Украины (2019, 2020), обладатель Кубка (2019) и Суперкубка Украины (2021).