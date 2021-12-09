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Шахтер продлил контракты с двумя бразильскими полузащитниками

Премьер-лига
(1 голосов)

Майкон и Алан Патрик остаются в команде до конца 2025 года

Шахтер продлил контракты с двумя бразильскими полузащитниками

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" продлил контракты с двумя игроками.

"Горняки" продлили трудовые отношения с полузащитниками Майконом и Аланом Патриком.

Оба игрока подписали соглашения до 31 декабря 2025 года.

Алан Патрик стал игроком "Шахтера" в июне 2011 года. Некоторый период на правах аренды выступал за бразильские клубы, а в составе "горняков" играет восьмой сезон. Всего в его активе 178 матчей, 26 голов и 13 титулов с "Шахтером".

Майкон присоединился к "Шахтеру" летом 2018 года и быстро стал одним из важных исполнителей в команде. Он провел в составе "оранжево-черных" уже 97 поединков во всех турнирах и забил 8 мячей. Бразилец – двукратный чемпион Украины (2019, 2020), обладатель Кубка (2019) и Суперкубка Украины (2021).

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк) Майкон де Андраде
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Only DK (Kyiv)
09.12.2021 в 19:27
Нормас. Обизян в зоопарке не уменьшится
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