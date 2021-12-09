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У Днепра-1 может появиться фарм-клуб в Первой лиге
Для ВПК-Агро нынешний сезон складывается не очень удачно
Фото: YouTube ВПК-Агро
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По информации Meta-ratings, речь идёт о том, чтобы клуб из первого дивизиона активно "обкатывал" в своем составе воспитанников и игроков "Днепра-1". При этом отметим, что ранее такую помощь "Днепру-1" оказывал ФК "Никополь".
Добавим, что в чемпионате Украины в осенней части сезона "ВПК Агро выступил не совсем удачно, занимая 14-е место с 18-ю очками и находясь в зоне вылета. Поэтому также есть вероятность, во время зимнего антракта команда может сменить и главного тренера команды, которым сейчас является экс-защитник "Днепра" Александр Грицай.
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