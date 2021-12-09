У Днепра-1 может появиться фарм-клуб в Первой лиге

" Днепр-1 " в следующем году может начать более тесное сотрудничество с представителем Первой лиги чемпионата Украины — "ВПК-Агро".

По информации Meta-ratings, речь идёт о том, чтобы клуб из первого дивизиона активно "обкатывал" в своем составе воспитанников и игроков "Днепра-1". При этом отметим, что ранее такую помощь "Днепру-1" оказывал ФК "Никополь".

Добавим, что в чемпионате Украины в осенней части сезона "ВПК Агро выступил не совсем удачно, занимая 14-е место с 18-ю очками и находясь в зоне вылета. Поэтому также есть вероятность, во время зимнего антракта команда может сменить и главного тренера команды, которым сейчас является экс-защитник "Днепра" Александр Грицай.