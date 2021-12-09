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У Днепра-1 может появиться фарм-клуб в Первой лиге

Премьер-лига
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(1 голосов)

Для ВПК-Агро нынешний сезон складывается не очень удачно

У Днепра-1 может появиться фарм-клуб в Первой лиге

Фото: YouTube ВПК-Агро

Новина українською

"Днепр-1" в следующем году может начать более тесное сотрудничество с представителем Первой лиги чемпионата Украины — "ВПК-Агро".

По информации Meta-ratings, речь идёт о том, чтобы клуб из первого дивизиона активно "обкатывал" в своем составе воспитанников и игроков "Днепра-1". При этом отметим, что ранее такую помощь "Днепру-1" оказывал ФК "Никополь".

Добавим, что в чемпионате Украины в осенней части сезона "ВПК Агро выступил не совсем удачно, занимая 14-е место с 18-ю очками и находясь в зоне вылета. Поэтому также есть вероятность, во время зимнего антракта команда может сменить и главного тренера команды, которым сейчас является экс-защитник "Днепра" Александр Грицай.

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В статье: ВПК-Агро (Шевченковка) СК Днепр-1
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (1)
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Болельщик39 (Харьков)
09.12.2021 в 22:50
А у "Металлиста" тогда логично "Металлист-1925".
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