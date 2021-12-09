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Президент Вереса надеется, что к 2025 году капитализация клуба увеличится до 1 миллиарда гривен
Верес с надеждой смотрит в светлое будущее
nkveres.com
Президент "
"В 2019 году мы начинали во второй лиге без спортивной инфраструктуры. И единственным активом клуба были его болельщики. Большое спасибо им за это. Через два года мы прошли две лиги, достигли значительных спортивных успехов благодаря тренерскому штабу и футболистам.
Сейчас у нас есть устойчивый круг друзей и партнеров клуба, а значит – стабильное финансирование. Завершен первый этап строительства стадиона и спортивной базы. Мы – первый футбольный клуб, разместивший свои акции на бирже ценных бумаг.
Теперь наша цель – это устойчивый и успешный футбольный клуб. В планах – создание современной спортивной инфраструктуры, достройка тренировочной базы и стадиона "Авангард", футбольная школа для подготовки собственных воспитанников, постоянное сотрудничество и развитие активного фан-сообщества в Украине и за рубежом.
Мы хотим расширять круг наших единомышленников, друзей и партнеров. И, самое главное, это самоокупаемость и стабильное финансирование. Согласно стратегии развития клуба, мы планируем сделать "Верес" самоокупаемым к 2025 году. В том числе и за счет создания единого телевизионного пула. Простой пример: в Польше самый слабый клуб получает от продажи прав на трансляцию 2 миллиона евро. А в Украине – 200-300 тысяч евро.
Также в наших планах увеличение уровня капитализации клуба до 1 миллиарда гривен к 2025 году", – сказал Надеин.
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