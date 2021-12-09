Мораес: Я искренне объяснился и фанаты Динамо перестали посылать мне проклятья

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал журналу "Футбол" о своих отношениях с нынешним тренером киевского " Динамо " Мирчей Луческу, и не только.

"Луческу дважды меня звал в "Шахтер". Первый раз — в 2010 году, когда я играл в чемпионате Румынии. И второй раз — в 2013-м. Но видите, какая ирония судьбы... Я оказался в "Шахтере", а Луческу возглавляет "Динамо", откуда я перешел в донецкий клуб.

С момента моего появления в Украине моя карьера шла только вверх. Я всегда двигался вперед и эволюционировал. Добился прогресса в донецком "Металлурге", перешел в "Динамо", там стал чемпионом Украины и дебютировал в Лиге чемпионов. Затем оказался в "Шахтере", с которым выиграл новые трофеи и дважды кряду взял титул лучшего бомбардира чемпионата Украины. Я перфекционист. Каждый день стараюсь совершенствоваться. Стиль "Шахтера" более атакующий и комбинирующий, чем "Динамо". При такой игре я чаще встречаюсь с мячом, имею больше моментов. Автоматически растет и количество голов.

Я благодарен "Динамо" за возможность играть в клубе с большой историей. Я впервые выиграл золотые медали чемпионата, поиграл со многими прекрасными футболистами. С "Динамо" я дебютировал в Лиге чемпионов, выходил с клубом в плей-офф. Поработал с замечательным специалистом Ребровым, играл вместе с лучшим украинским футболистом Ярмоленко. Я сохранил много теплых воспоминаний о "Динамо". У меня осталось много друзей в "Динамо", в том числе молодых ребят, которые поднялись в первую команду из U-19 — Миколенко, Шепелевым, Шапаренко, Поповым. Остался в хороших отношениях с Цыганковым, Вербичем, Кендзерой, Бущаном... Да со многими!

А все, что происходило на просторах интернета, там и осталось. Когда мне писали гадости, я спрашивал, а вы знаете, что произошло на самом деле? Если не знаете, то почему льете столько негатива в мой адрес?! Когда я рассказал всю историю, то, как все происходило на самом деле, большинство фанатов приняло мою позицию. Я искренне объяснился, назвал причины ухода, что происходило за кулисами, и фанаты "Динамо" перестали посылать мне проклятья. Искренние болельщики пожелали удачи. Приятно, что теперь мне пишут добрые сообщения в соцсетях, встречают на улице и желают удачи. Я неконфликтный человек, ни с кем не враждую. И со спокойной душой и сердцем выхожу на улицу в любом городе", — сказал Мораес.