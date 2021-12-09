Остап Маркевич: Игроки Мариуполя прогрессируют и уже лучше понимают наши идеи и принципы

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча 18-го утра УПЛ с СК "Днепр-1", который состоится в пятницу, 10 декабря.

— Впереди последний матч в 2021-м году. Соперник серьезный. "Днепр-1" претендует на бронзовые медали. Чего ожидаете от этой игры?

— Да, "Днепр-1" — хорошая команда, которая поймала свою игру. Нужно будет внимательно отнестись к игре в обороне для того, чтобы сдержать Довбика, Пихаленка и остальных футболистов. Наши лидеры тоже в последних матчах хорошо выглядят, и дай Бог, чтобы у нас обошлось без потерь. Уверен, будет интересный матч.

— "Мариуполю" в этой игре нужно будет набирать очки.

— Думаю, получится игра похожая на наш матч в Чернигове. И "Днепр-1", и "Мариуполь" стараются играть в интересный атакующий футбол. Если мы будем организованно и без ошибок играть в обороне, то сможем рассчитывать на положительный результат.

— В минувшем туре матч Вашей команды с "Десной" стал настоящим украшением. Наверняка, Вы уже проанализировали ту игру…

— В принципе, нечего добавить к моему послематчевому комментарию. Игра получилась очень интересной для зрителя, но не для нас – тренеров. Выигрывая по ходу матча 2:0, необходимо все-таки доводить игру до логического завершения. В целом мы довольны игрой ребят в атаке, то как они воплощали наши идеи на пол. Видно, что ребята прогрессируют и уже лучше понимают наши идеи и принципы. Прежде всего, в аспекте контроля мяча и атакующих действий. А вот оборонительные действия, игру без мяча нам необходимо подтягивать и еще очень много работать. Безусловно, где-то нам не хватает опыта. Премьер-лига – это достаточно хороший уровень. Игроки, которые есть в распоряжении "Десны" (Юрченко, Калитвинцев и другие ребята), обладают очень высоким уровнем. Для того, чтобы противостоять такой команде необходимы и опыт, и мощь, и солидность.