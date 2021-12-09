  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Остап Маркевич: Игроки Мариуполя прогрессируют и уже лучше понимают наши идеи и принципы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Остап Маркевич: Игроки Мариуполя прогрессируют и уже лучше понимают наши идеи и принципы

Премьер-лига
(1 голосов)

18-й тур УПЛ открывается матчем Мариуполя и Днепра-1

Остап Маркевич: Игроки Мариуполя прогрессируют и уже лучше понимают наши идеи и принципы

fcmariupol.com

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча 18-го утра УПЛ с СК "Днепр-1", который состоится в пятницу, 10 декабря.

— Впереди последний матч в 2021-м году. Соперник серьезный. "Днепр-1" претендует на бронзовые медали. Чего ожидаете от этой игры?

— Да, "Днепр-1" — хорошая команда, которая поймала свою игру. Нужно будет внимательно отнестись к игре в обороне для того, чтобы сдержать Довбика, Пихаленка и остальных футболистов. Наши лидеры тоже в последних матчах хорошо выглядят, и дай Бог, чтобы у нас обошлось без потерь. Уверен, будет интересный матч.

— "Мариуполю" в этой игре нужно будет набирать очки.

— Думаю, получится игра похожая на наш матч в Чернигове. И "Днепр-1", и "Мариуполь" стараются играть в интересный атакующий футбол. Если мы будем организованно и без ошибок играть в обороне, то сможем рассчитывать на положительный результат.

— В минувшем туре матч Вашей команды с "Десной" стал настоящим украшением. Наверняка, Вы уже проанализировали ту игру…

— В принципе, нечего добавить к моему послематчевому комментарию. Игра получилась очень интересной для зрителя, но не для нас – тренеров. Выигрывая по ходу матча 2:0, необходимо все-таки доводить игру до логического завершения. В целом мы довольны игрой ребят в атаке, то как они воплощали наши идеи на пол. Видно, что ребята прогрессируют и уже лучше понимают наши идеи и принципы. Прежде всего, в аспекте контроля мяча и атакующих действий. А вот оборонительные действия, игру без мяча нам необходимо подтягивать и еще очень много работать. Безусловно, где-то нам не хватает опыта. Премьер-лига – это достаточно хороший уровень. Игроки, которые есть в распоряжении "Десны" (Юрченко, Калитвинцев и другие ребята), обладают очень высоким уровнем. Для того, чтобы противостоять такой команде необходимы и опыт, и мощь, и солидность.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Мариуполь

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...