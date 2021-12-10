Динамо и Металлист интересуются бразильским полузащитником

19-летний бразильский полузащитник "Спорт Ресифи" Густаво Силва де Оливейра может оказаться в Украине.

По информации источника, на хавбека претендуют два украинских клуба - киевское "Динамо" и харьковский "Металлист". Киевляне уже контактировали с бразильцами.

EXCL.

Dínamo Kiev e Athletico Paranaense sondaram, nos últimos dias, Gustavo. Ao que apurei, Petraglia assistirá, ao vivo, o próximo jogo do Sport Recife. Flamengo, Atlético MG, Athletico Paranaense, Metalist e Dínamo, estão na corrida pelo jogador e devem fazer proposta. ???????????? pic.twitter.com/8ESmVjzLjn — Transfers24hr (@transfers24hr) December 8, 2021

Также интерес к талантливому футболисту проявляют "Атлетико Паранаэнсе", "Фламенго" и "Атлетико Минейро".

За "Спорт Ресифи" Густаво выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне на счету бразильца 26 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и выполнил два ассиста. За сборную Бразилии U-20 провел 3 матча и забил 1 гол.