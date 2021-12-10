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Динамо и Металлист интересуются бразильским полузащитником

Премьер-лига
(2 голосов)

19-летний бразилец может оказаться в Украине

Динамо и Металлист интересуются бразильским полузащитником

Фото: ФК Ресиви

Новина українською

19-летний бразильский полузащитник "Спорт Ресифи" Густаво Силва де Оливейра может оказаться в Украине.

По информации источника, на хавбека претендуют два украинских клуба - киевское "Динамо" и харьковский "Металлист". Киевляне уже контактировали с бразильцами.

Также интерес к талантливому футболисту проявляют "Атлетико Паранаэнсе", "Фламенго" и "Атлетико Минейро".

За "Спорт Ресифи" Густаво выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне на счету бразильца 26 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и выполнил два ассиста. За сборную Бразилии U-20 провел 3 матча и забил 1 гол.

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В статье: Динамо (Киев) Спорт (Ресифи) Металлист (Харьков)
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