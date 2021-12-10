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Александрия - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Александрия" - "Шахтер", украинская Премьер-лига, 11 декабря 2021
Фото: Александр Приходько
Донецкий "Шахтер" впервые остался без побед в группе ЛЧ, но имеет шанс уйти зимовать на первом месте УПЛ. Для этого должно сойтись несколько факторов. Во-первых, коллективу де Дзерби нужно обыграть "Александрию" на их стадионе. Во-вторых, добиться лучшей разнице голов по сравнении с киевским "Динамо". Оба гранда сейчас имеют по +38, но у "горняков" на один забитый больше. Отсюда и лидерство после 17-ти туров.
"Александрия" уже обыгрывала "Шахтер". Более того, в двух последних матчах с "горняками" они взяли шесть балов, а потому могут считаться по-настоящему неудобным соперником для "оранжево-черных". Гура неплохо провел первые полгода в команде, но чтобы считать его идеальным, ему нужно обыграть "Шахтер". Снова.
Смотрите матч 18-го тура УПЛ в субботу, 11-го декабря, на канале "Футбол 1". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Александрия" - "Шахтер" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Александрия" - "Шахтер"
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