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Дерби для Шевченко, ТОП-матч в УПЛ, Джеррард едет на Энфилд. Что смотреть на выходных
А также дерби Мадрида и испытания для ПСЖ
UA-Футбол сделал для вас традиционную подборку самых интересных матчей, за просмотром которых выходные 11-го и 12-го декабря пройдут гораздо интереснее
"Мариуполь" – "Днепр-1"
УПЛ
Время – 17:00
Трансляция – Футбол 1
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"Днепр-1" может уйти на зимние каникулы, находясь на третьем месте. Но для этого нужно обыграть "Мариуполь". На первый взгляд, в этом противостоянии все очевидно. Но неделю назад азовцы дали достойный бой "Десне", который завершился боевой ничьей 3:3. В составе команды Остапа Маркевича достаточно футболистов, способных создать проблемы защите "Днепра-1". Главный козырь днепровцев – Артем Довбик, который забивал голы в пяти матчах подряд. За форвардом, которым уже интересуются в Серии А, особенно интересно наблюдать.
"Дженоа" – "Сампдория"
Серия А
Время – 21:45
Трансляция – MEGOGO
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Три матча – ноль забитых, один набранный балл. Результаты Андрея Шевченко на посту главного тренера "Дженоа" оставляют желать лучшего. Конечно, такую ситуацию легко объяснить большими кадровыми проблемами, постигшими грифонов. Но когда приходится играть знаменитое "Фонарное дерби", какие-либо оправдания не принимаются – болельщики ожидают только победы над соседями. И на этот раз шансы у "Дженоа" действительно будут, ведь соперник тоже переживает не лучшие времена. Президента "Сампы" арестовали из-за финансовых махинаций, команда потерпела два поражения подряд, у Роберто Д’Аверса тоже немало исполнителей в лазарете. То есть, для Шевченко – это оптимальный момент для первой победы в качестве тренера на клубном уровне.
"Александрия" – "Шахтер"
УПЛ
Время – 14:00
Трансляция – Футбол 1
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Именно "Александрия" нанесла Роберто Де Дзерби пока единственное поражение в чемпионате Украины. Наверняка не надо напоминать, что итальянец захочет отомстить. В конце концов, в Лиге Чемпионов горняки отмучились, так что теперь все силы будут направлены на внутренний фронт, где в каждом матче нужно забивать как можно больше. Предыдущий тур показал, что "Шахтер" способен на это даже если соперник упирается руками и ногами. Хотя "Александрия" явно интереснее смотрится, чем "Львов".
"Бавария" – "Майнц"
Бундеслига
Время – 16:30
Трансляция – Setanta Sport
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В программе 15-го тура немецкой Бундеслиги есть матч "Фрайбург" – "Хоффенхайм" – 4-й и 5-й команды, которые любят атаковать и много забивают в этом сезоне. Но телеканал Setanta Sport выбрал для показа матч "Баварии" и понять его можно. Все же мюнхенский гранд гарантирует шоу. Даже если сам при этом не побеждает. Возможно ли, что Рекордмастер не выигрывает в поединке с "Майнцом"? Мало кто верит. С другой стороны, в апреле "Бавария" была безоговорочным фаворитом, однако в итоге проиграла 1:2. Сейчас должен быть ужасный реванш.
"Ливерпуль" – "Астон Вилла"
АПЛ
Время – 17:00
Трансляция – Setanta Sport+
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После назначения Стивена Джеррарда главным тренером "Астон Виллы", она выиграла три из четырех матчей. Тот единственный бирмингемцы проиграли "Манчестер Сити" – своеобразный зачет Хосепу Гвардиоле молодой тренер не сдал, хотя сопротивлялся как мог. Теперь для Стиви Джи момент еще более особенный – он возвращается на "Энфилд", стадион, на котором провел всю свою славную карьеру. В Англии уверены, что именно Джеррард в перспективе должен заменить Клоппа на посту менеджер мерсисайдцев. Безусловно, ему еще чему учиться и немец готов дать строгий урок.
"Лилль" – "Лион"
Лига 1
Время – 14:00
Трансляция – MEGOGO
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Чемпионат Франции крайне редко попадает в нашу подборку. Но в воскресенье мы рекомендуем обратить внимание сразу на два поединка. Для начала – матч между действующим чемпионом и командой, которая по составу больше подходит на роль конкурента для ПСЖ, но пока не отличается особой стабильностью. "Лилль" вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов с первого места, "Лион" стал первым в группе Лиги Европы. Оба клуба имеют звезд в атаке – у догов это канадец Джонатан Дэвид, у ткачей одного выделить трудно, ведь удивить способны Пакета, Экамби, Шакири, Дембеле. Оба клуба много забивают, но много пропускают, что гарантирует нам весьма интересное зрелище.
"Верона" – "Аталанта"
Серия А
Время – 16 часов
Трансляция – MEGOGO
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Руслан Малиновский пропустит эту игру из-за дисквалификации. Но ведь и без украинца в этом матче будет немало ярких личностей. Главный козырь веронцев – сын Диего Симеоне Джованни, уже забивший 11 мячей в чемпионате. У Дувана Сапаты из "Аталанты" на два меньше, но его регулярно поддерживает Пашалич, да и Муриэля не стоит сбрасывать со счетов. "Аталанта" не имеет права на ошибку, чтобы не отпускать в отрыв лидеров. Но "Верона" в текущем сезоне обыграла "Рому" и "Ювентус", разгромила "Лацио" и сыграла вничью с "Наполи". Команда Игора Тудора стала настоящим ужасом для грандов. Будет ли она такой неуступчивой и для "Аталанты"?
"Динамо" – "Заря"
УПЛ
Время – 17:00
Трансляция – 2+2
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ТОП-матч чемпионата Украины – что может быть лучше в воскресенье? Чемпион против бронзового призера. Цыганков против Аллахьяра, Гармаш против Гладкого, Буяльский против Назарины, а главное – Луческу против Скрипника. Пока тренеру луганской команды не удавалось обыграть опытного румына, хотя нервы ему портит регулярно. В частности, в первую их встречу была зафиксирована ничья, а в финале кубка "Динамо" победило только в овертайме. Возможно, на этот раз "Заре" удастся полноценно удивить столичную команду.
"Осасуна" – "Барселона"
Ла Лига
Время – 17:15
Трансляция – MEGOGO
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В нынешних условиях – это встреча двух середняков чемпионата Испании. Но "Барселона" получила звонкую оплеуху в Мюнхене и будет очень интересно, как на нее отреагирует Хави. Одно дело переживать стрессовые ситуации в Катаре, другое – во главе большого клуба. Выезд в Памплону – это всегда непросто, а когда твоя команда находится в удрученном состоянии, то и подавно.
"Пари Сен-Жермен" – "Монако"
Лига 1
Время – 21:45
Трансляция – MEGOGO
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Как обещали – второй матч из французской программы. Конечно, от команды, за которую играют Месси, Мбапе, Ди Мария, Вератти, Хакими и другие звезды (Неймар травмирован), всегда ожидаешь зрелища. Но всегда хочется сенсации. "Монако" – это тот соперник, который может ее создать. Виссам Бен Йеддер забил больше, чем Мбаппе и Месси вместе, его связка с Кевином Фолландом способна покрутить позвоночник уже пожилому Рамосу. Орельян Тчуамэни способен разрушить парижскую полузащиту, недаром 21-летний опорный полузащитник находится на радаре у многих грандов. Софьян Диоп кажется немного притормозил, но и он – это будущее сборной Франции. Интрига действительно есть, рекомендуем.
"Реал" – "Атлетико"
Ла Лига
Время – 22:00
Трансляция – MEGOGO
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Вишенка на торте! Будущий чемпион в этом сезоне (немного дерзко говорить об этом уже сейчас, но приведите аргументы почему нет) будет принимать пока действующего. Команда Симеоне продолжает играть скучно, но к тому же потеряла эффективность, благодаря которой и выиграла титул в прошлом сезоне. Ну а "Реал" находится в близкой к идеальной форме, Бензема неудержим, Винисиус Жуниор нацелен отобрать у Неймара лавры самого талантливого бразильца, Карло Анчелотти эффективно удается сочетать молодость Камавинги с опытом Модрича и Крооса. Кажется, у "Атлетико" шансов немного, но это дерби, всякое может произойти.
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