Дерби для Шевченко, ТОП-матч в УПЛ, Джеррард едет на Энфилд. Что смотреть на выходных

UA-Футбол сделал для вас традиционную подборку самых интересных матчей, за просмотром которых выходные 11-го и 12-го декабря пройдут гораздо интереснее

Пятница, 10 декабря

"Мариуполь" – "Днепр-1"

УПЛ

Время – 17:00

Трансляция – Футбол 1

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"Днепр-1" может уйти на зимние каникулы, находясь на третьем месте. Но для этого нужно обыграть "Мариуполь". На первый взгляд, в этом противостоянии все очевидно. Но неделю назад азовцы дали достойный бой "Десне", который завершился боевой ничьей 3:3. В составе команды Остапа Маркевича достаточно футболистов, способных создать проблемы защите "Днепра-1". Главный козырь днепровцев – Артем Довбик, который забивал голы в пяти матчах подряд. За форвардом, которым уже интересуются в Серии А, особенно интересно наблюдать.

"Дженоа" – "Сампдория"

Серия А

Время – 21:45

Трансляция – MEGOGO

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Три матча – ноль забитых, один набранный балл. Результаты Андрея Шевченко на посту главного тренера "Дженоа" оставляют желать лучшего. Конечно, такую ​​ситуацию легко объяснить большими кадровыми проблемами, постигшими грифонов. Но когда приходится играть знаменитое "Фонарное дерби", какие-либо оправдания не принимаются – болельщики ожидают только победы над соседями. И на этот раз шансы у "Дженоа" действительно будут, ведь соперник тоже переживает не лучшие времена. Президента "Сампы" арестовали из-за финансовых махинаций, команда потерпела два поражения подряд, у Роберто Д’Аверса тоже немало исполнителей в лазарете. То есть, для Шевченко – это оптимальный момент для первой победы в качестве тренера на клубном уровне.

Суббота, 11 декабря

"Александрия" – "Шахтер"

УПЛ

Время – 14:00

Трансляция – Футбол 1

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Именно "Александрия" нанесла Роберто Де Дзерби пока единственное поражение в чемпионате Украины. Наверняка не надо напоминать, что итальянец захочет отомстить. В конце концов, в Лиге Чемпионов горняки отмучились, так что теперь все силы будут направлены на внутренний фронт, где в каждом матче нужно забивать как можно больше. Предыдущий тур показал, что "Шахтер" способен на это даже если соперник упирается руками и ногами. Хотя "Александрия" явно интереснее смотрится, чем "Львов".

"Бавария" – "Майнц"

Бундеслига

Время – 16:30

Трансляция – Setanta Sport

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В программе 15-го тура немецкой Бундеслиги есть матч "Фрайбург" – "Хоффенхайм" – 4-й и 5-й команды, которые любят атаковать и много забивают в этом сезоне. Но телеканал Setanta Sport выбрал для показа матч "Баварии" и понять его можно. Все же мюнхенский гранд гарантирует шоу. Даже если сам при этом не побеждает. Возможно ли, что Рекордмастер не выигрывает в поединке с "Майнцом"? Мало кто верит. С другой стороны, в апреле "Бавария" была безоговорочным фаворитом, однако в итоге проиграла 1:2. Сейчас должен быть ужасный реванш.

"Ливерпуль" – "Астон Вилла"

АПЛ

Время – 17:00

Трансляция – Setanta Sport+

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После назначения Стивена Джеррарда главным тренером "Астон Виллы", она выиграла три из четырех матчей. Тот единственный бирмингемцы проиграли "Манчестер Сити" – своеобразный зачет Хосепу Гвардиоле молодой тренер не сдал, хотя сопротивлялся как мог. Теперь для Стиви Джи момент еще более особенный – он возвращается на "Энфилд", стадион, на котором провел всю свою славную карьеру. В Англии уверены, что именно Джеррард в перспективе должен заменить Клоппа на посту менеджер мерсисайдцев. Безусловно, ему еще чему учиться и немец готов дать строгий урок.

Воскресенье, 12 декабря

"Лилль" – "Лион"

Лига 1

Время – 14:00

Трансляция – MEGOGO

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Чемпионат Франции крайне редко попадает в нашу подборку. Но в воскресенье мы рекомендуем обратить внимание сразу на два поединка. Для начала – матч между действующим чемпионом и командой, которая по составу больше подходит на роль конкурента для ПСЖ, но пока не отличается особой стабильностью. "Лилль" вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов с первого места, "Лион" стал первым в группе Лиги Европы. Оба клуба имеют звезд в атаке – у догов это канадец Джонатан Дэвид, у ткачей одного выделить трудно, ведь удивить способны Пакета, Экамби, Шакири, Дембеле. Оба клуба много забивают, но много пропускают, что гарантирует нам весьма интересное зрелище.

"Верона" – "Аталанта"

Серия А

Время – 16 часов

Трансляция – MEGOGO

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Руслан Малиновский пропустит эту игру из-за дисквалификации. Но ведь и без украинца в этом матче будет немало ярких личностей. Главный козырь веронцев – сын Диего Симеоне Джованни, уже забивший 11 мячей в чемпионате. У Дувана Сапаты из "Аталанты" на два меньше, но его регулярно поддерживает Пашалич, да и Муриэля не стоит сбрасывать со счетов. "Аталанта" не имеет права на ошибку, чтобы не отпускать в отрыв лидеров. Но "Верона" в текущем сезоне обыграла "Рому" и "Ювентус", разгромила "Лацио" и сыграла вничью с "Наполи". Команда Игора Тудора стала настоящим ужасом для грандов. Будет ли она такой неуступчивой и для "Аталанты"?

"Динамо" – "Заря"

УПЛ

Время – 17:00

Трансляция – 2+2

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ТОП-матч чемпионата Украины – что может быть лучше в воскресенье? Чемпион против бронзового призера. Цыганков против Аллахьяра, Гармаш против Гладкого, Буяльский против Назарины, а главное – Луческу против Скрипника. Пока тренеру луганской команды не удавалось обыграть опытного румына, хотя нервы ему портит регулярно. В частности, в первую их встречу была зафиксирована ничья, а в финале кубка "Динамо" победило только в овертайме. Возможно, на этот раз "Заре" удастся полноценно удивить столичную команду.

"Осасуна" – "Барселона"

Ла Лига

Время – 17:15

Трансляция – MEGOGO

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В нынешних условиях – это встреча двух середняков чемпионата Испании. Но "Барселона" получила звонкую оплеуху в Мюнхене и будет очень интересно, как на нее отреагирует Хави. Одно дело переживать стрессовые ситуации в Катаре, другое – во главе большого клуба. Выезд в Памплону – это всегда непросто, а когда твоя команда находится в удрученном состоянии, то и подавно.

"Пари Сен-Жермен" – "Монако"

Лига 1

Время – 21:45

Трансляция – MEGOGO

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Как обещали – второй матч из французской программы. Конечно, от команды, за которую играют Месси, Мбапе, Ди Мария, Вератти, Хакими и другие звезды (Неймар травмирован), всегда ожидаешь зрелища. Но всегда хочется сенсации. "Монако" – это тот соперник, который может ее создать. Виссам Бен Йеддер забил больше, чем Мбаппе и Месси вместе, его связка с Кевином Фолландом способна покрутить позвоночник уже пожилому Рамосу. Орельян Тчуамэни способен разрушить парижскую полузащиту, недаром 21-летний опорный полузащитник находится на радаре у многих грандов. Софьян Диоп кажется немного притормозил, но и он – это будущее сборной Франции. Интрига действительно есть, рекомендуем.

"Реал" – "Атлетико"

Ла Лига

Время – 22:00

Трансляция – MEGOGO

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Вишенка на торте! Будущий чемпион в этом сезоне (немного дерзко говорить об этом уже сейчас, но приведите аргументы почему нет) будет принимать пока действующего. Команда Симеоне продолжает играть скучно, но к тому же потеряла эффективность, благодаря которой и выиграла титул в прошлом сезоне. Ну а "Реал" находится в близкой к идеальной форме, Бензема неудержим, Винисиус Жуниор нацелен отобрать у Неймара лавры самого талантливого бразильца, Карло Анчелотти эффективно удается сочетать молодость Камавинги с опытом Модрича и Крооса. Кажется, у "Атлетико" шансов немного, но это дерби, всякое может произойти.