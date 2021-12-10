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Игрок Шахтера не хочет переходить в Сассуоло. Он предпочитает АПЛ
Легионер стремится продолжить карьеру в английской Премьер-лиге
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вингер "Шахтера" Манор Соломон вряд ли перейдет в "Сассуоло".
Ранее сообщалось, что Манор может быть включен в сделку по трансферу итальянцев Жереми Бога. По информации источника, представители "Сассуоло" присутствовали на матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" на выезде играл с "Интером" (0:2).
Скаутов итальянского клуба впечатлила игра Соломона, но израильтянин уведомил своих представителей о том, что он хочет играть в АПЛ.
В нынешнем сезоне Манор провел 15 матчей за "горняков", в которых забил три мяча и оформил одну результативную передачу. Контракт футболиста с донецким клубом рассчитан до конца 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.
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