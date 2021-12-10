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Игрок Шахтера не хочет переходить в Сассуоло. Он предпочитает АПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Легионер стремится продолжить карьеру в английской Премьер-лиге

Игрок Шахтера не хочет переходить в Сассуоло. Он предпочитает АПЛ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вингер "Шахтера" Манор Соломон вряд ли перейдет в "Сассуоло".

Ранее сообщалось, что Манор может быть включен в сделку по трансферу итальянцев Жереми Бога. По информации источника, представители "Сассуоло" присутствовали на матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" на выезде играл с "Интером" (0:2).

Скаутов итальянского клуба впечатлила игра Соломона, но израильтянин уведомил своих представителей о том, что он хочет играть в АПЛ.

В нынешнем сезоне Манор провел 15 матчей за "горняков", в которых забил три мяча и оформил одну результативную передачу. Контракт футболиста с донецким клубом рассчитан до конца 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
Sport5.co.il

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Комментарии (1)
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Болельщик39 (Харьков)
10.12.2021 в 13:52
Индивидуально сильный футболист, но, по-моему, выпадающий из стиля Де Дзерби. Точнее, ещё больше тормозящий и без того малоатакующую игру итальянца. Кроме того, на его позицию есть отечественный игрок Мудрик. Ну, и наконец, ему скучно, наверное, с бразильцами и украинцами.
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