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Мариуполь - Днепр-1 | Онлайн матча | Аудио
Последний тур календарного года открывается в Мариуполе.
Мариуполь Днепр-1 онлайн-трансляция матча чемпионата Украины будет на нашем YouTube канале в аудио формате. Начало стрима в пятницу, 10 декабря, в 16:55 по киевскому времени.
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.
Приазовцы все еще замыкают таблицу украинского чемпионата, однако в последнее время удается несколько поправить ситуацию. В пяти последних матчах подопечные Остапа Маркевича набрали больше очков, чем три других коллектива из опасной зоны. Днепр-1 показывает один из лучших футболов в украинском чемпионате: команда Игоря Йовичевича одержала шесть побед подряд и продолжает погоню за Шахтером и Динамо. Будет ли седьмая виктория?
Комментатор матча – Александр Рыженко
Режиссер трансляции – Александр Рыженко
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