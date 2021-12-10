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Мариуполь - Днепр-1 | Онлайн матча | Аудио

Премьер-лига
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Последний тур календарного года открывается в Мариуполе.

Мариуполь - Днепр-1 | Онлайн матча | Аудио

UA-Футбол
Новина українською

Мариуполь Днепр-1 онлайн-трансляция матча чемпионата Украины будет на нашем YouTube канале в аудио формате. Начало стрима в пятницу, 10 декабря, в 16:55 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Приазовцы все еще замыкают таблицу украинского чемпионата, однако в последнее время удается несколько поправить ситуацию. В пяти последних матчах подопечные Остапа Маркевича набрали больше очков, чем три других коллектива из опасной зоны. Днепр-1 показывает один из лучших футболов в украинском чемпионате: команда Игоря Йовичевича одержала шесть побед подряд и продолжает погоню за Шахтером и Динамо. Будет ли седьмая виктория?

Комментатор матча – Александр Рыженко
Режиссер трансляции – Александр Рыженко

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В статье: ФК Мариуполь СК Днепр-1
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