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Матчи лидеров с VAR. Судейские назначения на 18-й тур УПЛ

Премьер-лига
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Команды УПЛ узнали арбитров на заключительный тур в 2021 году

Матчи лидеров с VAR. Судейские назначения на 18-й тур УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 18-го тура Vbet Лиги сезона-2021/2022.

18-й тур

10 декабря (пятница)

"Мариуполь" - "Днепр-1". Мариуполь. Стадион им. Бойко В.С. 17.00. Арбитр – Кривушкин Д.В. (Харьков), Арбитр VAR — Арановский Е.А. (Киев)

"Ингулец" - "Десна". Кропивницкий. Стадион "Звезда". 19.30. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава)

11 декабря (суббота)

"Александрия" - "Шахтер". Александрия. КСК "Ника". 14.00. Арбитр - Шандор О.А. (Львов), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.)

"Верес" - "Рух". Луцк. Стадион "Авангард". 17.00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр)

"Львов" - "Ворскла". Львов. Стадион "Арена Львов". 19.30. Арбитр – Козык Я.В. (Мукачево)

12 декабря (воскресенье)

"Черноморец" - "Металлист 1925". Одесса. Стадион "Черноморец". 14.00. Арбитр - Романюк А.М. (Ивано-Франковск)

"Динамо" - "Заря". Киев. НСК "Олимпийский". 17.00. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр VAR - Монзуль К.В. (Харьков)

"Колос" - "Минай". Ковалевка. Стадион "Колос". 19.30. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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