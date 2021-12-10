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Матчи лидеров с VAR. Судейские назначения на 18-й тур УПЛ
Команды УПЛ узнали арбитров на заключительный тур в 2021 году
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 18-го тура Vbet Лиги сезона-2021/2022.
18-й тур
10 декабря (пятница)
"Мариуполь" - "Днепр-1". Мариуполь. Стадион им. Бойко В.С. 17.00. Арбитр – Кривушкин Д.В. (Харьков), Арбитр VAR — Арановский Е.А. (Киев)
"Ингулец" - "Десна". Кропивницкий. Стадион "Звезда". 19.30. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава)
11 декабря (суббота)
"Александрия" - "Шахтер". Александрия. КСК "Ника". 14.00. Арбитр - Шандор О.А. (Львов), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.)
"Верес" - "Рух". Луцк. Стадион "Авангард". 17.00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр)
"Львов" - "Ворскла". Львов. Стадион "Арена Львов". 19.30. Арбитр – Козык Я.В. (Мукачево)
12 декабря (воскресенье)
"Черноморец" - "Металлист 1925". Одесса. Стадион "Черноморец". 14.00. Арбитр - Романюк А.М. (Ивано-Франковск)
"Динамо" - "Заря". Киев. НСК "Олимпийский". 17.00. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр VAR - Монзуль К.В. (Харьков)
"Колос" - "Минай". Ковалевка. Стадион "Колос". 19.30. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов)
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