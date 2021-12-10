  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Екатерина Монзуль получила назначение на матч Динамо - Заря
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Екатерина Монзуль получила назначение на матч Динамо - Заря

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Будет отвечать за VAR

Екатерина Монзуль получила назначение на матч Динамо - Заря

Фото: Фейсбук

Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейскую бригаду на матч 18-го тура Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" примет луганскую "Зарю".

Главным судьей назначен Игорь Пасхал, представляющий Херсон.39-летний рефери в нынешнем сезоне работал на шести матчах элитного украинского дивизиона, в которых демонстрировал в среднем по 5,3 желтых карточки за матч и трижды удалял футболистов с поля.

В частности, Пасхал обслуживал встречу "Динамо" с "Десной" в рамках 5-го тура (4:0). Поединки с участием "Зари" прошли при судействе этого арбитра в 9-м туре, когда луганчане на выезде победили "Днепр-1" (4:0) и в 11-м туре, когда подопечные Виктора Скрипника уступили донецкому "Шахтеру" (1:6) также на выезде.

На линиях ему будет помогать Дмитрий Запороженко (Запорожье) и Максим Чертоляс (Херсон).Четвертый судья - Юрий Иванов (Донецкая обл.).

Также на поединке будет присутствовать VAR. Отвечать за систему будет Екатерина Монзуль (Харьков). Ее помощник - Виктор Матяш (Донецк).

Напомним, матч "Динамо" – "Заря" состоится на НСК "Олимпийский" в воскресенье, 12 декабря. Начало – в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
GELO88 (киев)
10.12.2021 в 13:53
Ото буде ляпас...
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...