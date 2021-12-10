Екатерина Монзуль получила назначение на матч Динамо - Заря

Комитет арбитров УАФ назначил судейскую бригаду на матч 18-го тура Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" примет луганскую "Зарю".

Главным судьей назначен Игорь Пасхал, представляющий Херсон.39-летний рефери в нынешнем сезоне работал на шести матчах элитного украинского дивизиона, в которых демонстрировал в среднем по 5,3 желтых карточки за матч и трижды удалял футболистов с поля.

В частности, Пасхал обслуживал встречу "Динамо" с "Десной" в рамках 5-го тура (4:0). Поединки с участием "Зари" прошли при судействе этого арбитра в 9-м туре, когда луганчане на выезде победили "Днепр-1" (4:0) и в 11-м туре, когда подопечные Виктора Скрипника уступили донецкому "Шахтеру" (1:6) также на выезде.

На линиях ему будет помогать Дмитрий Запороженко (Запорожье) и Максим Чертоляс (Херсон).Четвертый судья - Юрий Иванов (Донецкая обл.).

Также на поединке будет присутствовать VAR. Отвечать за систему будет Екатерина Монзуль (Харьков). Ее помощник - Виктор Матяш (Донецк).

Напомним, матч "Динамо" – "Заря" состоится на НСК "Олимпийский" в воскресенье, 12 декабря. Начало – в 17:00.