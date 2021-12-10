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Львов - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Львов - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.12.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - ФК Ворскла (Полтава)
"Ворскла" продолжает свое турне по Львову. В прошлом туре полтавчане сыграли против "Руха", сейчас же будут противостоять одноимённому клубу.
Прошлый тур закончился для "Ворсклы" потерей очков – 0:0 с "Рухом", хотя игра складывалась так, что подопечные Максимова вполне могли и проиграть. Сил в конце года уже мало, но "Ворскла" попытается аккумулировать энергию и выдать последний бой. "Львов", правда, непростой соперник. Под руководством Дулуба продолжается восхождение этой команды. В настоящее время "ФК "Львов" очень близок к вхождению в топ-10 таблицы УПЛ.
Матч 18-го тура УПЛ "Львов" - "Ворскла" состоится в субботу, 11-го декабря 2021-го года, в 19:30. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал "Футбол 2". В Интернете официально матч можно посмотреть на платформах Oll.tv и Воля ТВ. Они работают по подписке.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем альтернативный способ следить за всеми событиями игры – текстовую онлайн трансляцию. Это описание событий в поле в живом времени. Доступно по ссылке >>>
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