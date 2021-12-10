"Был настроен пробить в угол вратаря". Назарина - о голе Буде-Глимту

Полузащитник луганской "Зари" Егор Назарина прокомментировал ничью в матче с "Буде-Глимтом" (1:1).

– Мы играли исключительно на победу. Хотели побеждать. Хотя эта игра для нас уже ничего не решала, все равно мы сыграли хотя бы вничью 1:1. Надеюсь, эта игра в дальнейшем нам поможет в чемпионате.

– Очень классный получился удар. Все ждали, что ты пробьешь над стеной, но ты пробил ее. Ты увидел какое-нибудь слабое место или пробил на удачу?

– С самого начала, когда решил пробивать, был настроен пробить в угол вратаря. Так и случилось. Пробил, повезло, забил. Но, к сожалению, этого забитого мяча не хватило для положительного результата, – сказал Назарина.