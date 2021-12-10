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Палкин: Патрик как дирижер на поле - от него зависит, в какой футбол мы будем играть

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки подписали контракт с бразильцем на 4 года

Палкин: Патрик как дирижер на поле - от него зависит, в какой футбол мы будем играть

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал продление контракта с Аланом Патриком.

– Сергей Анатольевич, почему решили продлить контракт с Аланом Патриком и почему именно на 4 года, учитывая, что ему 30 лет?

– Во-первых, Алан Патрик сегодня в хорошей физической форме. Мы общались с докторами и тренерским штабом и считаем, что 4 года он без проблем будет играть на хорошем уровне. Почему продлили? Собственно, объяснения не нужны, потому что все знают Алана Патрика, уровень футбола, который он показывает, насколько он вообще ценен в построении атак нашего клуба, в нашей игре. Ответ очевиден и никаких экспертных супермнений не может быть.

– Первый контракт с "Шахтером" Алан Патрик подписал в 2011 году. Вы тогда могли предположить, что спустя 10 лет он будет одним из ключевых игроков?

– С учетом того, что он достаточно много лет был в арендах, не в одном бразильском клубе, а в нескольких, это было сложно представить. По большому счету то, что он не был заигран, зависело от главного тренера – у него было свое видение игры, и, к сожалению, Алан Патрик не особо в него вписывался. Но времена меняются, тренеры меняются. Сегодня Алан показывает шикарный футбол, нравится тренерскому штабу, главному тренеру, и то, что сегодня происходит, это в какой-то степени тоже заслуга тренеров, их желания, чтобы Патрик как можно дольше оставался в нашем клубе.

– За эти годы Алан Патрик забил 26 мячей, а в прошлом году даже выиграл в "Battle голов" "Шахтера". Какой гол запомнился вам лично? Ждете ли от него новых шедевров в ближайшие 4 года?

– Его голы – это экстра к тому, что он делает на поле. От него-то мы не ожидаем громадного количества голов, мы ожидаем от него ведения самой игры. Он ее прекрасно ведет, чувствует партнеров. Самое главное, что он как дирижер на поле – от него, по большому счету, зависит, в какой футбол мы будем играть, как будем играть. Это очень серьезная, сложная, одна из главных позиций и ролей, которую он играет", - сказал Палкин.

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В статье: Майкон Сергей Палкин Алан Патрик Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (1)
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Only DK (Kyiv)
10.12.2021 в 15:05
Гм, в нормальных командах то как она играет зависит от тренера, и только у помоечных от гендира...
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