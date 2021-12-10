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Матч против Александрии станет для Марлоса последним в составе Шахтера

Премьер-лига
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(1 голосов)

Ожидается, что именно Марлос в этой игре выведет команду на поле с капитанской повязкой

Матч против Александрии станет для Марлоса последним в составе Шахтера

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Марлос не будет продлевать контракт с донецким клубом. Его соглашение истекает в конце нынешнего года, и футболист принял решение покинуть "горняков".

В клубе против такого решения игрока не стали возражать.

Таким образом матч 18-го тура УПЛ, в котором "Шахтер" сыграет в гостях против "Александрии", станет для 33-летнего натурализованного бразильца последним в оранжево-черной футболке. Предполагается, что именно Марлос в той игре выведет своих партнеров на поле с капитанской повязкой.

Напомним, что Марлос защищает цвета "горняков" с 2014 года. С тех пор он в разных турнирах забил за "Шахтер" свыше шестидесяти мячей.

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
10.12.2021 в 17:28
И правильно. Сидеть на скамейке это не правильно. Лучше уж перейти в более слабый клуб и приносить ему помощь.
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