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Матч против Александрии станет для Марлоса последним в составе Шахтера
Ожидается, что именно Марлос в этой игре выведет команду на поле с капитанской повязкой
Хавбек "
В клубе против такого решения игрока не стали возражать.
Таким образом матч 18-го тура УПЛ, в котором "Шахтер" сыграет в гостях против "Александрии", станет для 33-летнего натурализованного бразильца последним в оранжево-черной футболке. Предполагается, что именно Марлос в той игре выведет своих партнеров на поле с капитанской повязкой.
Напомним, что Марлос защищает цвета "горняков" с 2014 года. С тех пор он в разных турнирах забил за "Шахтер" свыше шестидесяти мячей.
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