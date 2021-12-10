Матч против Александрии станет для Марлоса последним в составе Шахтера

Хавбек " Шахтера " Марлос не будет продлевать контракт с донецким клубом. Его соглашение истекает в конце нынешнего года, и футболист принял решение покинуть "горняков".

В клубе против такого решения игрока не стали возражать.

Таким образом матч 18-го тура УПЛ, в котором "Шахтер" сыграет в гостях против "Александрии", станет для 33-летнего натурализованного бразильца последним в оранжево-черной футболке. Предполагается, что именно Марлос в той игре выведет своих партнеров на поле с капитанской повязкой.

Напомним, что Марлос защищает цвета "горняков" с 2014 года. С тех пор он в разных турнирах забил за "Шахтер" свыше шестидесяти мячей.