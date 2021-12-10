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СМИ: Матч против Александрии станет для Марлоса последним в составе Шахтера

Премьер-лига
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(1 голосов)

Ожидается, что именно Марлос в этой игре выведет команду на поле с капитанской повязкой

СМИ: Матч против Александрии станет для Марлоса последним в составе Шахтера

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Марлос не будет продлевать контракт с донецким клубом. Его соглашение истекает в конце нынешнего года, и футболист принял решение покинуть "горняков".

В клубе против такого решения игрока не стали возражать.

Таким образом матч 18-го тура УПЛ, в котором "Шахтер" сыграет в гостях против "Александрии", станет для 33-летнего натурализованного бразильца последним в оранжево-черной футболке. Предполагается, что именно Марлос в той игре выведет своих партнеров на поле с капитанской повязкой.

Напомним, что Марлос защищает цвета "горняков" с 2014 года. С тех пор он в разных турнирах забил за "Шахтер" свыше шестидесяти мячей.

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (21)
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simargl (Чернигов)
10.12.2021 в 20:24
Может и в Металлист. Ведь бесплатно и летом опять в УПЛ ... в любом случае хороший игрок и человек здоровья ему и удачи!!!
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0
-1
мы за динамо (киев)
10.12.2021 в 20:17
іде одна з головних помилок розвитку нашого футболу. одна ця плакса отримувала зарплату, яку вся ліга упл не взмозі була зібрати з продажу квитків на стадіони по всій україні. потім воно брехнуло про громадянство та бажання битись за україну на футбольному полі. нормально зібрав з нас. давайте започаткуємо свято. сильно хочу
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0
-2
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С.Карпович. (Ланівці)
10.12.2021 в 20:07
Аж якось сумно стало що він йде.Удачі .
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+1
0
balamyt (Boston)
10.12.2021 в 19:56
С уходом Тайсона..а теперь Марлоса ..Шахтер многое потерял в классе игры ,Но они отдали укр.футболу свои лучшие годы ..Успехов Марлосу и Здоровья.
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+3
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
10.12.2021 в 19:56
В последних играх очень сдал .бить не бьёт из выгодных позиций .ходит пешком.а за что что Марлос сделал для раньше Шахтера огромное СПАСИБО
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.12.2021 в 19:51
Довго Україна буде пам'ятати його гарну роботу
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+4
0
Sergejosipenk84 (Тридуби)
10.12.2021 в 19:19
металіст 90 процентов
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+3
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
10.12.2021 в 19:12
Марлос один из лучших легионеров когда либо игравших у нас.За достаточно долгий срок нахождения в Украине не было ни одного случая когда бы он поступил недостойно.Он прекрасно делал свою работу за,что ему огромное спасибо.Удачи и благополучия!
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+6
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
10.12.2021 в 19:08
Нормальный крот, за ним не было замечено скандалов и гадости, поделаю успехов.
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+6
-1
avatar
hec (Луганск)
10.12.2021 в 18:55
Весной, скорее всего в Спартаке будет. Москвичи перебили по ЗП турков. 4млн за сезон с продлением ещё на сезон.
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+2
0
Ураган (Запорожье)
10.12.2021 в 18:56
Он хочет в Бразилию
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+1
-1
avatar
hec (Луганск)
10.12.2021 в 18:58
Так и есть. Но 33 года. Таких денег за футбол уже вряд ли кто предложит
+2
0
Ураган (Запорожье)
10.12.2021 в 18:55
В 2010 в Запорожье появился Жуниор, не молодой бразилец, полузащитник. Вокруг него вся игра строилась. Показал как надо с мячом работать. Совсем другая техника. Марлос сильно напоминает мне Жуниора. Не всем нравится футбол бей- беги. Я думаю он бы многому ещё научил молодых футболистов. У него хороший характер. И команде ещё бы пригодился. Жалко, что уходит
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+7
-1
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WuTаng (Київ)
10.12.2021 в 18:53
Вміють же кроти проводжати своїх гравців, а не як диряві погнали Гусєва сцяними тряпками
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+6
-3
avatar
ПетроФ (Луцьк)
10.12.2021 в 18:31
"щирий українець" Марлосенко через півроку забуде що він колись був громадянином України.
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+4
-9
avatar
WuTаng (Київ)
10.12.2021 в 18:54
Ти йди поле розморозь, селюк
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+5
-2
Zolotoy Myach (Chicago)
10.12.2021 в 18:22
В какой-нибудь ФК Ростов переедет или Айрат
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+1
-5
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Antolog (Одесса)
10.12.2021 в 18:05
Так устроен мир, в том числе и футбольный. Спасибо за годы проведенные в нашем футболе, этот игрок однозначно усилил наш чемпионат, он радовал своих болельщиков высоким уровнем футбола, но всему приходит конец, как не печально. Пришло время прощаться, дальше у каждого свой путь. Этот футболист по праву считается одним из лучших легионеров в нашем чемпионате! Успеха ему в продолжении карьеры и удачи в после футбольной жизни!
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+9
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.12.2021 в 17:54
Теперь начнут вызывать в сборную)))
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0
-4
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
10.12.2021 в 17:28
И правильно. Сидеть на скамейке это не правильно. Лучше уж перейти в более слабый клуб и помогать ему активно на поле
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+2
0
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2.dc (Николаев)
10.12.2021 в 17:36
) … а вся ирония в том, что, если без Марлоса, то именно сам Шахтер и будет этот самый "более слабый клуб" … (
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+3
0


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