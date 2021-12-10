Худжамов: Ризнык может построить хорошую европейскую карьеру

Известный украинский вратарь Рустам Худжамов высказался о вратаре " Ворсклы " Дмитрие Ризныке, который в поединке с "Рухом" (0:0) отбил пятый кряду пенальти в матчах УПЛ.

"Я ранее давал интервью и называл Диму очень сильным вратарем. Дима способен построить хорошую европейскую карьеру. То, что он побил рекорд в таком молодом возрасте, это заслуживает уважения. Он большой молодец. Ему нужно двигаться только вперед!

Есть ли над чем задуматься Петракову в плане основного вратаря сборной Украины? В принципе да. Дима уже приобрел хороший опыт. "Ворскла", как по мне, не прогадала, когда определенный период времени назад, сделала на него ставку.

Как научиться отбивать пенальти? Здесь еще многое зависит от тренера вратарей. В "Ворскле" работает Долганский, у которого серьезный опыт за плечами. После того, как Долганский закончил играть, я о нем слышал, что это очень толковый и классный тренер. Поэтому неудивительно, что у Долганского классные и толковые воспитанники", - сказал Худжамов.