Довбик забил 14-й гол в УПЛ - ВИДЕО

18-й тур УПЛ открылся матчем Мариуполь –Днепр-1.

В первом тайме днепряне выглядели поактивнее и повели в счете на 35-й минуте.

В своей штрафной неаккуратно локтями сыграл Кащук, после чего судья назначил пенальти, который и реализовал Довбик, для которого это 14-й гол в нынешнем сезоне УПЛ.

Интересно, что Кащук, к тому же, не доиграл первый тайм, получил вторую желтую карточку в компенсированное время за грубый подкат сзади. Вторую 45-минутку Мариуполь будет играть в меньшинстве.