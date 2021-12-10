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Довбик забил 14-й гол в УПЛ - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Артем идет на рекорд?

Довбик забил 14-й гол в УПЛ - ВИДЕО

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

18-й тур УПЛ открылся матчем Мариуполь –Днепр-1.

В первом тайме днепряне выглядели поактивнее и повели в счете на 35-й минуте.

В своей штрафной неаккуратно локтями сыграл Кащук, после чего судья назначил пенальти, который и реализовал Довбик, для которого это 14-й гол в нынешнем сезоне УПЛ.

Интересно, что Кащук, к тому же, не доиграл первый тайм, получил вторую желтую карточку в компенсированное время за грубый подкат сзади. Вторую 45-минутку Мариуполь будет играть в меньшинстве.

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В статье: ФК Мариуполь Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
10.12.2021 в 18:13
Красава, хоть и Артём. Не просмолил, хоть и Довбик. Гол, хоть и с пеналя
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