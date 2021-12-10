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Довбик забил 14-й гол в УПЛ - ВИДЕО
Артем идет на рекорд?
Фото: СК Днепр-1
18-й тур
В первом тайме днепряне выглядели поактивнее и повели в счете на 35-й минуте.
В своей штрафной неаккуратно локтями сыграл Кащук, после чего судья назначил пенальти, который и реализовал Довбик, для которого это 14-й гол в нынешнем сезоне УПЛ.
Интересно, что Кащук, к тому же, не доиграл первый тайм, получил вторую желтую карточку в компенсированное время за грубый подкат сзади. Вторую 45-минутку Мариуполь будет играть в меньшинстве.
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