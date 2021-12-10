Днепр-1 намерен подписать Билла за половину оглашенной цены

" Днепр-1 " ведет переговоры с бразильским "Фламенго" о выкупе 22-летнего вингера Билла, который играет за днепрян на правах аренды.

Как сообщает Jornal O Dia, в арендном соглашении прописана опция выкупа контракта игрока за 900 тысяч евро.

Отмечается, что контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до лета 2022 года, и уже зимой Билл может вести предварительные переговоры с другими клубами.

На данном факторе и хочет сыграть "Днепр-1", намереваясь сбить цену на игрока. Сейчас днепряне готовы заплатить за бразильца 450 тысяч евро.

Источник сообщает, что бразильский вингер может стать полноценным игроком "Днепра-1" уже 1 января 2022 года.

В нынешнем сезоне Билл провел 12 матчей за "Днепр-1" и отметился одной результативной передачей.