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Днепр-1 намерен подписать Билла за половину оглашенной цены
В контракте прописан выкуп за 900 тысяч евро, Днепр-1 дает 450
Фото: СК Днепр-1
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Как сообщает Jornal O Dia, в арендном соглашении прописана опция выкупа контракта игрока за 900 тысяч евро.
Отмечается, что контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до лета 2022 года, и уже зимой Билл может вести предварительные переговоры с другими клубами.
На данном факторе и хочет сыграть "Днепр-1", намереваясь сбить цену на игрока. Сейчас днепряне готовы заплатить за бразильца 450 тысяч евро.
Источник сообщает, что бразильский вингер может стать полноценным игроком "Днепра-1" уже 1 января 2022 года.
В нынешнем сезоне Билл провел 12 матчей за "Днепр-1" и отметился одной результативной передачей.
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