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Днепр-1 намерен подписать Билла за половину оглашенной цены

Премьер-лига
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В контракте прописан выкуп за 900 тысяч евро, Днепр-1 дает 450

Днепр-1 намерен подписать Билла за половину оглашенной цены

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

"Днепр-1" ведет переговоры с бразильским "Фламенго" о выкупе 22-летнего вингера Билла, который играет за днепрян на правах аренды.

Как сообщает Jornal O Dia, в арендном соглашении прописана опция выкупа контракта игрока за 900 тысяч евро.

Отмечается, что контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до лета 2022 года, и уже зимой Билл может вести предварительные переговоры с другими клубами.

На данном факторе и хочет сыграть "Днепр-1", намереваясь сбить цену на игрока. Сейчас днепряне готовы заплатить за бразильца 450 тысяч евро.

Источник сообщает, что бразильский вингер может стать полноценным игроком "Днепра-1" уже 1 января 2022 года.

В нынешнем сезоне Билл провел 12 матчей за "Днепр-1" и отметился одной результативной передачей.

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В статье: Фламенго (Рио-де-Жанейро) СК Днепр-1 Билл
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Источник:
Jornal O Dia

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