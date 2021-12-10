Мариуполь - Днепр-1 0:3. Зимняя бронза Йовичевича

Последний тур 2021-го года начинался в Мариуполе. И именно от этой игры можно было ожидать зрелища. "Днепр-1" Йовичевича набрал хороший ход в последний месяц, добыл шесть подряд побед во всех турнирах и находился в шаге от "зимней бронзы". Сегодняшние три очка закрепляли за ними этот приз, но вряд ли победа могла им достаться легко. "Мариуполь" был мотивирован. Коллектив Маркевича-младшего шел последним, однако под конец года имел шанс вырваться из трясины. Нужно было, во-первых, забирать все те же три очка, а, во вторых, надеяться на осечку конкурентов. А потому, игра нас сегодня должна была ожидать интересная. Интересная и зрелищная.

Оба наставника провели минимальное количество замен в сравнении с прошедшим туром. Ничего удивительного в этом нет. На дворе декабрь, а значит каждый из тренеров обязан к этому времени определиться с основной обоймой и первыми сменщиками. На две команды было всего одно изменение. В составе "приазовцев" в опорной зоне оказался Петерман, который вышел вместо дисквалифицированного Чеха. В остальном - знакомые лица. В том числе, и Марк Мампасси, который, вероятнее всего, более за "Мариуполь" играть не будет. Причина - переезд в российский чемпионат.

Ход первого тайма можно было спрогнозировать еще до его начала. Маркевич-младший давно отказался от испанского стиля, а потому "Мариуполь" спокойно отдал мяч сопернику, предложив ему игру вторым номером. В принципе, получалось неплохо. В первом тайме хозяева владели сферой примерно 30 процентов времени, но именно они и создали первый опасный момент. Мишнев отдал качественный пас на Топалова - тот пробил. В створ, но Кожукару справился. План "Днепра-1" работал хуже. Почти не работал. Да, владели мячом, но без особых дивидендов. А после главным героем пьесы стал Алексей Кащук. Причем если неделю назад после дубля "Десне" его восхваляли, то сегодня он стал антигероем.

Сначала чемпион мира привез пенальти - фол против Дубинчака, награжденный сверху еще и желтой карточкой. Угадаете, кто подошел к точке? Правильно, Артем Довбик. Подошел и уверенно забил. Кащук не остановился, решив, что шанс досрочно уехать в отпуск - слишком заманчивый, дабы им не воспользоваться. Под конец первой 45-минутки глупый подкат в центре поля и второй "горчичник". То есть красная. Многим не понравилось решение арбитра, но зачем идти в подкат в центре поля, имея желтую? Нам вот непонятно. Стоит отдать должное "Днепру-1", который после первого забитого имел еще несколько неплохих моментов. Но Гуцуляк и Довбик забить не сумели, отказываясь попадать в створ.

Во втором тайме давление днепрян увеличилось. "Украинский Лукаку" по имени Артем мог делать дубль, хет-трик, каре, но каждый раз ему мешали. Дважды, при выходах 1 на 1, его удары тащил Турбаевский; когда Довбик подкараулил оплошность юного кипера, забив после подачи Пихаленка, его точный удар был отменен. ВАР нашел офсайд. Спорно, кстати, но кто захочет спорить с вездесущим оком видеоповторов. (Отмена, после матча стало известно, что гол отменили из-за игры рукой). "Мариуполь" похвастаться не мог ничем. Команда оборонялась и терпела, терпела и оборонялась, находясь в ожидании контратак. Их было минимум и даже замены Остапа Мироновича не особо выручали.

В один момент все закончилось. Голосом персонажа старенького мультика, защитники хозяев одновременно молвили: "Держаться нету больше сил". Первым "сломался" Мампасси, сбив в своей штрафной Гуцуляка. Еще один пенальти, который, о чудо, бил не Довбик. Видно, получил наказание за расточительство. Приговор арбитра исполнил Пихаленок - 0:2. Еще несколько минут и вынимайте третий. Провал "Мариуполя" сзади, передача Лучкевича, гол бразильца Билла. Оба вышли на замену и сделали это удачно. Плюс один Йовичевичу за чуйку. "Днепр-1" спокойно довел дело до разгрома, выиграв свой седьмой матч кряду (шесть в УПЛ и один в кубке). Наглядный пример идеального завершения года. Учитесь.

А "Мариуполь" уходит зимовать последним. Это уже не изменить. Справедлив ли такой грустный итог? По большей мере, да, пускай и кто-то с нами не согласится.

Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)

ФК Мариуполь - СК Днепр-1 0:3

Голы: Артем Довбик 35 (пен.), Александр Пихаленок 75 (пен.), Билл 78

ФК Мариуполь: Никита Турбаевский, Дмитрий Топалов (Михаил Хромей 69), Олег Очеретько (Артур Микитишин 83), Дмитрий Мишнев, Алексей Кащук, Марк Мампасси, Александр Драмбаев, Никита Петерман (Стефан Спировский 69), Петр Стасюк, Артем Холод (Денис Шостак 52), Кирилл Меличенко

СК Днепр-1: Валентин Кожокару, Владислав Дубинчак, Нелсон Монте, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк (Егор Ярмолюк 83), Никита Кравченко (Валерий Лучкевич 56), Александр Назаренко (Билл 76), Невен Джурасек (Франциско Ди Франко 76), Александр Сваток (Сергей Логинов 83), Александр Пихаленок, Даниил Игнатенко

Предупреждения: Кирилл Меличенко 29, Алексей Кащук 34, Алексей Кащук 45+1, Петр Стасюк 56, Марк Мампасси 75 - Никита Кравченко 42, Александр Пихаленок 52

Удаление: Алексей Кащук 45+1