  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Алан Патрик: Моя семья полностью адаптировалась в Украине - чувствую себя очень счастливым
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алан Патрик: Моя семья полностью адаптировалась в Украине - чувствую себя очень счастливым

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек подписал новый контракт с донецким клубом

Алан Патрик: Моя семья полностью адаптировалась в Украине - чувствую себя очень счастливым

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик поделился эмоциями после подписания нового контракта и пообещал забивать еще больше мячей на пути к титулам.

– Очень счастлив, что подписал новый контракт и еще четыре года буду представлять "Шахтер". Это особенный момент в моей карьере. Хочу поблагодарить клуб за доверие, за то, что предложили продлить сотрудничество. Постараюсь радовать болельщиков и всех сотрудников клуба своей игрой и помогать "Шахтеру" выигрывать новые титулы.

– Если вернуться на 10 лет назад, в 2011-й, когда ты только пришел в клуб, мог ли предположить, что в 2021-м будешь одним из основных и лучших игроков "Шахтера"?

– Действительно, мой первый контракт с "Шахтером" был подписал 10 лет назад. Тогда я пришел в клуб очень молодым, сегодня же я опытнее, выиграл несколько титулов, позади очень много матчей в футболке "Шахтера". Сейчас все совсем по-другому, но, как и тогда, чувствую себя очень счастливым. Моя семья полностью адаптировалась в Украине, а сам я всегда пытаюсь отдаваться на поле на все сто, демонстрировать свой футбол, чтобы добиваться целей, которые ставит перед собой наш клуб. Своим футболом постараюсь и дальше зарабатывать все больше и больше доверия.

– В "Шахтере" ты провел 178 матчей, забил 26 голов. В прошлом сезоне ты выиграл в проекте "Battle голов", а в этом году твой гол опять попал в номинацию. Признайся, ты намерен каждый сезон забивать невероятные по красоте голы и побеждать?

– Я очень счастлив, что именно мой гол болельщики назвали лучшим в году. Счастлив этому признанию. Буду стараться забивать больше мячей, а также усерднее работать, чтобы добиваться для команды побед и титулов. Надеюсь, забью еще много красивых голов, которые также придутся по душе болельщикам.

– А какой из 178 матчей в футболке "Шахтера" стал для тебя самым важным и запоминающимся?

– Было очень много матчей, многие запомнились, поэтому выбрать один очень сложно. Конечно, классико с "Динамо" – это особенные игры, которые приносили нам чемпионства. Всегда хорошо, когда побеждаешь и добываешь титулы, добиваешься важных побед, в том числе в Лиге чемпионов. Эти матчи останутся в моей памяти навсегда.

– За это время у тебя появилось очень много фанатов, что бы ты хотел им сказать?

– Мы остаемся вместе еще на четыре года. Обещаю, что буду максимально отдаваться, чтобы радовать болельщиков и вместе идти к нашим целям. "Шахтер" этого заслуживает.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.12.2021 в 21:09
Ещё наколотишь этому Динамо!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...