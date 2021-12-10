Алан Патрик: Моя семья полностью адаптировалась в Украине - чувствую себя очень счастливым

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик поделился эмоциями после подписания нового контракта и пообещал забивать еще больше мячей на пути к титулам.

– Очень счастлив, что подписал новый контракт и еще четыре года буду представлять "Шахтер". Это особенный момент в моей карьере. Хочу поблагодарить клуб за доверие, за то, что предложили продлить сотрудничество. Постараюсь радовать болельщиков и всех сотрудников клуба своей игрой и помогать "Шахтеру" выигрывать новые титулы.

– Если вернуться на 10 лет назад, в 2011-й, когда ты только пришел в клуб, мог ли предположить, что в 2021-м будешь одним из основных и лучших игроков "Шахтера"?

– Действительно, мой первый контракт с "Шахтером" был подписал 10 лет назад. Тогда я пришел в клуб очень молодым, сегодня же я опытнее, выиграл несколько титулов, позади очень много матчей в футболке "Шахтера". Сейчас все совсем по-другому, но, как и тогда, чувствую себя очень счастливым. Моя семья полностью адаптировалась в Украине, а сам я всегда пытаюсь отдаваться на поле на все сто, демонстрировать свой футбол, чтобы добиваться целей, которые ставит перед собой наш клуб. Своим футболом постараюсь и дальше зарабатывать все больше и больше доверия.

– В "Шахтере" ты провел 178 матчей, забил 26 голов. В прошлом сезоне ты выиграл в проекте "Battle голов", а в этом году твой гол опять попал в номинацию. Признайся, ты намерен каждый сезон забивать невероятные по красоте голы и побеждать?

– Я очень счастлив, что именно мой гол болельщики назвали лучшим в году. Счастлив этому признанию. Буду стараться забивать больше мячей, а также усерднее работать, чтобы добиваться для команды побед и титулов. Надеюсь, забью еще много красивых голов, которые также придутся по душе болельщикам.

– А какой из 178 матчей в футболке "Шахтера" стал для тебя самым важным и запоминающимся?

– Было очень много матчей, многие запомнились, поэтому выбрать один очень сложно. Конечно, классико с "Динамо" – это особенные игры, которые приносили нам чемпионства. Всегда хорошо, когда побеждаешь и добываешь титулы, добиваешься важных побед, в том числе в Лиге чемпионов. Эти матчи останутся в моей памяти навсегда.

– За это время у тебя появилось очень много фанатов, что бы ты хотел им сказать?

– Мы остаемся вместе еще на четыре года. Обещаю, что буду максимально отдаваться, чтобы радовать болельщиков и вместе идти к нашим целям. "Шахтер" этого заслуживает.