Мораес: После завершения карьеры вижу себя в Бразилии или Португалии

Нападающий " Шахтера " Жуниор Мораес в интервью журналу "Футбол" рассказал, где хочет жить после завершения карьеры футболиста.

"Вижу себя в Бразилии или Португалии. Мне очень нравится Португалия как страна. Родной брат живет в Порту.

Хотя мой сын Исаак-Лука очень хочет остаться жить в Украине, несмотря на то что больше говорит по-португальски. У него много здесь друзей, ему нравится Украина и, о диво-дивное, нравится снег!" — расссказал бразилец.