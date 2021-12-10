Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мораес: После завершения карьеры вижу себя в Бразилии или Португалии
А вот сын игрока очень хочет остаться жить в Украине
instagram.com/jrmoraes10
Нападающий "
"Вижу себя в Бразилии или Португалии. Мне очень нравится Португалия как страна. Родной брат живет в Порту.
Хотя мой сын Исаак-Лука очень хочет остаться жить в Украине, несмотря на то что больше говорит по-португальски. У него много здесь друзей, ему нравится Украина и, о диво-дивное, нравится снег!" — расссказал бразилец.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:dynamo.kiev.ua
Популярное сейчас
- Днепр-1 обеспечил третье место на зиму, Мариуполь останется последним. Таблица УПЛ 2021/22
- Мариуполь - Днепр-1 0:3. Зимняя бронза Йовичевича
- Малиновский отреагировал на вылет Аталанты из Лиги чемпионов
- КДК УАФ отреагировал на оскорбительный баннер фанов Шахтера в адрес Луческу
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...