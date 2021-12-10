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Мораес: После завершения карьеры вижу себя в Бразилии или Португалии

Премьер-лига
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А вот сын игрока очень хочет остаться жить в Украине

Мораес: После завершения карьеры вижу себя в Бразилии или Португалии

instagram.com/jrmoraes10

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес в интервью журналу "Футбол" рассказал, где хочет жить после завершения карьеры футболиста.

"Вижу себя в Бразилии или Португалии. Мне очень нравится Португалия как страна. Родной брат живет в Порту.

Хотя мой сын Исаак-Лука очень хочет остаться жить в Украине, несмотря на то что больше говорит по-португальски. У него много здесь друзей, ему нравится Украина и, о диво-дивное, нравится снег!" — расссказал бразилец.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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