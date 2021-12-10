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После поражения от Днепра-1 Маркевич не пришел на флеш-интервью. Ассистент сказал, что он почувствовал себя плохо

Премьер-лига
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(1 голосов)

Здоровья Остапу Мироновичу

После поражения от Днепра-1 Маркевич не пришел на флеш-интервью. Ассистент сказал, что он почувствовал себя плохо

Пресс-центр ФК "Мариуполь"

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич не пришел на флеш-интервью после домашнего поражения от "Днепра-1" (0:3) в 18-м туре УПЛ.

Как сообщил в эфире ТК "Футбол" его ассистент Александр Иванов, Маркевич почувствовал себя плохо.

Также тренер не присутствовал и на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что 16 августа, после домашнего поражения от "Черноморца" (2:3) Маркевич тоже не пришел на послематчевое флеш-интервью, так как "очень расстроился из-за результата".

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич СК Днепр-1
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.12.2021 в 20:51
Бідняжка...
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