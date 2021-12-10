Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
После поражения от Днепра-1 Маркевич не пришел на флеш-интервью. Ассистент сказал, что он почувствовал себя плохо
Здоровья Остапу Мироновичу
Пресс-центр ФК "Мариуполь"
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич не пришел на флеш-интервью после
Как сообщил в эфире ТК "Футбол" его ассистент Александр Иванов, Маркевич почувствовал себя плохо.
Также тренер не присутствовал и на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что 16 августа, после домашнего поражения от "Черноморца" (2:3) Маркевич тоже не пришел на послематчевое флеш-интервью, так как "очень расстроился из-за результата".
Популярное сейчас
- Мариуполь - Днепр-1 0:3. Зимняя бронза Йовичевича
- Почему Петракову не место в сборной, даже если тот выведет Украину на Чемпионат мира
- Депутат ВР обратился в Нацполицию относительно угроз Селезнева Сенькиву
- "Хочу е...ло тебе набить". Канал ТаТоТаке опубликовал запись, как Селезнев угрожает журналисту
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО