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Тренер Мариуполя: Кащук – один из самых мягких игроков нашей команды. Интересно узнать, в чем там было пенальти

Премьер-лига
(1 голосов)

На послематчевую пресс-конференцию вместо Остапа Маркевича пришел его ассистент

Тренер Мариуполя: Кащук – один из самых мягких игроков нашей команды. Интересно узнать, в чем там было пенальти

fcmariupol.com

Новина українською

Ассистент главного тренера "Мариуполя" Александр Иванов прокомментировал поражение команды в 18-м туре УПЛ от "Днепра-1" (0:3).

— Показалось, что футболисты "Мариуполя" оказались психологически не готовы к этой игре и мыслями уже были в отпуске. Согласны с таким мнением?

— Я не разделяю такого мнения. До гола мы ни в чем не уступали сопернику. Мы прекрасно знали, что за команда нам противостоит. Пенальти в наши ворота (ставшее уже традиционным), потом удаление предопределили исход матча. К сожалению, мы на это повлиять не могли. Во втором тайме еще одно пенальти.

"Днепр-1" — очень сильная команда. Но, повторюсь, до первого гола мы ей не уступали.

— Алексей Кащук сфолил на пенальти, потом заработал удаление. С чем связана такая его игра?

— Не открою секрета, если скажу, что Кащук – один из самых "мягких" игроков нашей команды. Его пенальти? Об этом надо не только у меня спрашивать, но и у других людей – в чем там было пенальти. Мне тоже интересно это узнать.

— Сейчас время подбивать итоги. На какую оценку наиграл "Мариуполь"?

— Определенное качество игры у нас есть, но тот результат, который у нас есть, дает ответ на этот вопрос. Последнее место – естественно, что оценка будет негативной.

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В статье: ФК Мариуполь СК Днепр-1
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (3)
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
10.12.2021 в 22:19
Игрок Днепра так испугался приземляющегося мяча, что аж упал.
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
10.12.2021 в 21:19
Слышишь ты, типа тренер Мариуполя - в чём там пенальти??? Не было??? Закройте свои вонючие даунецкие рты!!! Вам ли жаловаться на судейство....
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-3
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Viktor Ivanjvich
10.12.2021 в 22:00
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