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Черниговская команда-фестиваль. Ингулец - Десна 2:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Сергея Лавриненко побеждает впервые за три с половиной месяца

Черниговская команда-фестиваль. Ингулец - Десна 2:1

Фото: ФК Ингулец/Автор - неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Турнирная таблица не намекала, а отчётливо указывала пальцем на фаворита нашего матча. История личных встреч лишь подтверждала предыдущий тезис. Не сказать, что "Ингулец" показывал какой-то выдающийся футбол против "Шахтёра" и "Зари" в двух предыдущих турах, однако эти матчи команда Сергея Лавриненко проигрывала на тоненького. К тому же, наставник петровчан нашёл стабильность в составе (даже несмотря на кадровые потери), поэтому результат должен был прийти. Добавим сюда ещё и фактор газона, к которому "Десна" оказалась, похоже, не готова, не захватив с собой с северных областей коньки. Не сказать, что футболисты "казаков" твёрдо стояли на ногах на скользкой траве, но времени адаптироваться к номинально домашнему стадиону у хозяев было однозначно больше.

"Ингулец" здорово начал этот поединок. сразу создав несколько шансов у ворот Мысака. Лучший из них - когда Гопей с линии штрафной замыкал прострел справа, но пробил выше ворот. Мысак долго смотрел на форварда петровчан постфактум, не понимая, как такие шансы можно реализовывать. Майкл на это мог разве что напомнить, что он в Петрово в лучшем случае запасной и просто на подмене у травмированного Ситало.

Следующий шанс пришёл вследствие не обдуманного выхода из рамки Мысака и красивой комбинации хозяев по правой лицевой линии с участием Гопея, Запорожца и Шишки, в финале которой нигериец с линии штрафной снова пробил мимо рамки.

Но гол в ворота "северян" всё же пришёл. Ему предшествовала контратака с заблокированным ударом Козака. Мяч ушёл на угловой, Полегенько подал, а Поспелов головой замкнул. У команды Александра Рябоконя все просто стояли и наблюдали за исполнением.

"Десна" свой лучший шанс в тайме создала только перед свистком на перерыв. После заброса из глубины Безбородько первым оказался на отскоке, но пробил с центра штрафной мимо ворот.

Неизвестно, что говорил Александр Рябоконь своим подопечным в раздевалке. Может, напомнил, что "Десна" неделю назад отыгрывалась против "Мариуполя" с 0:2, а его подопечные прислушались и решили уже на второй минуте тайма пропустить второй: Гопей протащил мяч по левому краю, набросил в штрафную, Болбат красивым ударом через себя скинул на Полегенько, а тот расстрелял пустой угол ворот.

Но "Десна" не была бы "Десной", если бы интрига умерла за полчаса до финального свистка. Даже если это относится к поражению. "Северяне" достаточно быстро отыграли один гол, вернув себе надежду. Его создали Селин (подача из глубины), вышедший на замену Будковский (скидка чуть назад) и Дегтярёв (здорово пробил в правый верхний угол).

Гости постепенно начали поджимать соперника, бомбардировав штрафную "казаков" подачами. Но самый интересный шанс пришёл практически сразу после первого забитого: Волошин обострил правым краем, а с острого угла не то, что в створ не попал, но по мячу промазал. Ещё один любопытный эпизод случился с участием Будковского, который в верховой борьбе в двух метрах от линии не смог переправить снаряд в рамку. Но хоть каких-то очень острых моментов у ворот опытнейшего Шуста не было, общее напряжение чувствовалось. "Ингулец" огрызнулся только раз: Запорожец с линии вратарской пробил мимо цели.

В прогнозе на матч я написал, что у "Ингульца" в нынешнем сезоне был один топ-матч: против "Мариуполя". Сегодняшний поединок может стать рядом. Команда Сергея Лавриненко сегодня чувствовала себя раскрепощённо (почему не в остальных матчах? Почему не против "Миная"?), многое получалось, проходили комбинации и даже пяточки с финтами. "Десна"? Что сказать. Только у команды Александра Рябоконя принцип: "Дай забить сопернику, но забей и сам". Только у команды Александра Рябоконя игроки атаки по схеме могут играть в защите. Только Александр Рябоконь может выпускать на матч двух номинальных защитников и выдавать качели по ходу игр по счёту. Смотреть на это интересно нейтральному зрителю, но не болельщикам "северян".

Кропивницкий. Стадион "Зирка"
Главный арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Ассистенты: Владимир Думенко (Харьков), Владимир Журибида (Луцк)
Ингулец - Десна 2:1
Голы: Дмитрий Поспелов 34, Павел Полегенько 47 - Максим Дегтярёв 56
Ингулец: Богдан Шуст, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Павел Полегенько, Александр Козак (Андрей Коробенко 87), Илья Коваленко (Артем Смоляков 83), Михаил Шишка, Евгений Опанасенко, Дмитрий Поспелов, Владислав Лупашко, Майкл Гопей (Младен Бартулович 79)
Десна: Роман Мысак, Евгений Цымбалюк (Филипп Будковский 46), Александр Сафронов, Сергей Болбат, Леван Арвеладзе (Егор Картушов 69), Викентий Волошин, Тарас Завийский, Денис Безбородько (Илья Шевцов 75), Евгений Селин, Максим Дегтярёв, Владлен Юрченко
Предупреждения: Илья Коваленко 63, Евгений Опанасенко 77, Евгений Опанасенко 85 - Максим Дегтярёв 69, Евгений Селин 71, Александр Сафронов 90+1
Удаление: Евгений Опанасенко 85

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В статье: Десна (Чернигов) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (21)
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Comment06 (Украина)
10.12.2021 в 21:55
Видимо, игроки Десны уже в отпуске, а для Ингульца, похоже, забрезжил свет в конце тоннеля.
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.12.2021 в 21:41
Ингулец - молодец!!!
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.12.2021 в 21:41
А чому не ходять до судів, коли по 5-6 місяців не платять зарплатню? Бо у контрактах ЗП по 7 тис. грн.)))
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+2
0
ACB (Чернигов)
10.12.2021 в 21:39
Ждём усиления защиты в межсезонье. Иначе - беда((
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0
0
НикНиколаев (Минск)
10.12.2021 в 21:36
Хорошо, что начался зимний перерыв, потому что смотреть «это» в исполнении Десны больше нет сил. Если команда доживет до весны и в защите выйдут эти же люди…. Будем надеятся на лучшее! Всех с приближающимся Новым Годом и Рождеством! Здоровья, мира и тепла Чернигову и всей Украине!
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+4
0
Tenma7 (Чернигов)
10.12.2021 в 21:31
Гамнюки!!!! Конторщики сра$%е
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+1
-5
Trztrqtr (Украина)
10.12.2021 в 21:34
Т.е. в отсутсвии Тото, Калитки и при том, что ушли другие лидеры, эта команда не может проиграть на выезде без контор? Окей.
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+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.12.2021 в 21:36
Те що здають матчі, це факт... ((
0
-2
Tenma7 (Чернигов)
10.12.2021 в 21:38
Вы игру смотрели?
+3
0
Trztrqtr (Украина)
10.12.2021 в 21:57
Нет. Напишите в чем там проблема.
Ответить
0
0
Tenma7 (Чернигов)
10.12.2021 в 22:18
Ну для анализа мало посмотреть одну игру. Для этого надо смотреть все игры сезона, как минимум, а то и прошлый весь. Вот тогда у вас вырисуется определенная картинка. Не зря ж большинство болельщиков десны думает примерно одинаково.
+1
0
Trztrqtr (Украина)
10.12.2021 в 22:24
Так конкретика будет? Кто сдает, в каких играх-мне интересно бы было услышать предельно конкретный ответ, если он у вас есть. Пока его нет. Добавлю, что СК Днепр в прошлом году на зиму ушел на последнем(!) месте. С Пихаленками, Дубинчаками, Довбиками в составе. Это контора?
0
-1
pilips111 (Чернигов)
10.12.2021 в 21:27
Конченные! С такой защитой, да уже, наверное, и с нападением делать вам нечего в упл. Больше вас не смотрю, не буду терять своё время. С аутсайдерами играете в ничью либо проигрываете . Не платят зарплату? - не выходите на поле, так будет честнее.
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0
-4
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simargl (Чернигов)
10.12.2021 в 21:28
Платят. Долгов нет !!! Две зарплаты за прошлую неделю получили.
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+1
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.12.2021 в 21:36
5-2 це 3.
0
-1
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sergkir
10.12.2021 в 21:42
Всезнайка! Три месяца долг!!!!
+1
0
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simargl (Чернигов)
10.12.2021 в 21:27
Это 3,14здец... влететь мёртвому Ингульцу очередное дно . Хорошо, что закончился футбольный год. Надеюсь на перезагрузку Десны зимой, ведь деньги есть и тратить их на такую игру глупо. Перемен , мы ждем перемен...
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+3
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.12.2021 в 21:33
Перезагрузка: замість Тотовицького, Болбата Арвеладзе гратимуть виконавці з ФК Чернігів.
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+2
0
Кот-Философ (Черкаси)
10.12.2021 в 21:33
да-да, вдвойне обидно, что проиграли никакущему Ингульцу, но взяли 3 очка с ЧО, который намного лучше в том матче смотрелся
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.12.2021 в 21:35
Так вони й вдома у клубу Папи ледь виграли на останніх хвилинах. Дай Бог втриматися у 10ці.
+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.12.2021 в 21:26
Десна-Парі-Матч
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0
-4


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