Александрия – Шахтер | Онлайн матча | Аудио

Александрия Шахтер онлайн-трансляция матча чемпионата Украины будет на нашем YouTube канале в аудио формате. Начало стрима в субботу, 11 декабря, в 13:55 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Александрия стала первой командой чемпионата Украины, победившей Шахтер во времена Роберто де Дзерби, потому по меньшей мере у итальянского наставника настроение на эту игру должно быть особенным. Прибавляет важности этой встречи и битва за лидерство между "горняками" и "динамовцами" в УПЛ, ведь гранд украинского футбола, который выиграет с более уверенным счетом в последнем матче календарного года, уйдет на перерыв в лиге в качестве зимнего чемпиона. Удержат ли дончане лидерство в чемпионате по дополнительным показателям? Узнаем вместе в нашем стриме!

Комментатор матча – Тарас Вархоляк

Режиссер трансляции – Александр Рыженко