Черноморец – Металлист 1925 | Онлайн матча | Аудио

Черноморец Металлист 1925 онлайн-трансляция матча чемпионата Украины будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в воскресенье, 12 декабря, в 13:55 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Два крупных города только в этом сезоне вернулись в украинскую элиту. Если судить по турнирной таблице, то лучше адаптация в УПЛ удалась харьковчанам, однако Металлист 1925 не может набрать хотя бы один балл уже в шести играх подряд. Не намного лучше ситуация у Черноморца, проигравшего три поединка кряду с общим счетом 2:10. Нас ждет интригующее противостояние, главным итогом которого станет ответ на вопрос: кто же из двух соперников в конце 2021 положит конец полосе неудач и наберет очки.

Комментатор матча – Сергей Швец

Режиссер трансляции – Александр Рыженко