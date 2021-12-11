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Черноморец – Металлист 1925 | Онлайн матча | Аудио

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

У обеих команд на данный момент открыты серии поражений

Черноморец – Металлист 1925 | Онлайн матча | Аудио

UA-Футбол
Новина українською

Черноморец Металлист 1925 онлайн-трансляция матча чемпионата Украины будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в воскресенье, 12 декабря, в 13:55 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Два крупных города только в этом сезоне вернулись в украинскую элиту. Если судить по турнирной таблице, то лучше адаптация в УПЛ удалась харьковчанам, однако Металлист 1925 не может набрать хотя бы один балл уже в шести играх подряд. Не намного лучше ситуация у Черноморца, проигравшего три поединка кряду с общим счетом 2:10. Нас ждет интригующее противостояние, главным итогом которого станет ответ на вопрос: кто же из двух соперников в конце 2021 положит конец полосе неудач и наберет очки.

Комментатор матча – Сергей Швец
Режиссер трансляции – Александр Рыженко

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В статье: Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
11.12.2021 в 00:55
Это один из тех немногих матчей, в которых вообще похрен кто победит
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